Экс-главе УФСИН по Коми снизили штраф за взятку, но лишили генеральского звания

Верховный суд Коми 3 августа в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального управления ФСИН по региону Александра Протопопова. Приговор суда первой инстанции был обжалован как самим осужденным, так и государственным обвинителем, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, в мае этого года А.Протопопов был признан виновным во взяточничестве в крупном размере.

Суд установил, что в августе-октябре 2014 года руководитель УФСИН по Коми обратился к представителю ООО «Эстет» с предложением заключить договоры поставки овощной продукции в исправительные учреждения республики. В обмен на предложенную преференцию он потребовал передать ему не менее половины суммы прибыли от поставки продукции. После заключения контрактов в октябре-декабре 2014 года прибыль «Эстета» составила 1,6 миллиона рублей, из которых 800 тысяч рублей предназначалась в качестве взятки А.Протопопову. В одном из кафе Сыктывкара он получил от представителя фирмы-поставщика 625 тысяч. Оставшуюся часть денег чиновник получить не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд первой инстанции назначил А.Протопопову наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион 875 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях, сроком на пять лет. Также к осужденному применены нормы уголовного закона о конфискации имущества, полученного в результате преступления, в размере 625 тысяч рублей.

Приговор обжаловали обе стороны. Государственное обвинение, среди прочего, настаивало на лишении экс-руководителя УФСИН Коми специального звания генерал-лейтенанта внутренних войск.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Коми, рассмотрев дело в порядке апелляции, отменило приговор Сыктывкарского городского суда и вынесла новый: А.Протопопов проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима. Однако суд второй инстанции снизил размер назначенного ранее штрафа до 1,25 миллиона рублей и срок лишения права занимать определенные должности – на два года. Удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Коми о лишении осужденного спецзвания генерал-лейтенанта внутренних войск. Новым приговором также сохранена примененная ранее конфискация имущества, полученного в результате преступления, в размере 625 тысячи рублей. Приговор вступил в законную силу.

Чем запомнился А.Протопопов за пять лет службы в Коми, можно прочитать здесь.

Фото Ивана Федосеева