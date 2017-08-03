С сентября родительские пароли к электронным дневнику и журналу перестанут действовать

Взрослые будут заходить через портал «Госуслуги», для детей все останется в силе.

Как рассказала начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Минобрнауки Коми Виктория Быстрова на совещании с главами или руководителями администраций муниципальных образований 3 августа, на данный момент существует возможность получения доступа к электронным дневникам как через интерфейс Государственной информационной системы (ГИС) «Электронное образование», так и через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Однако с 15 сентября этого года вход в подсистему «Сетевой город. Образование» ГИС «Электронное образование» будет работать через учетную запись портала «Госуслуги». Логин и пароль, которые выдавались в школе, для родителей действовать перестанут. Для детей и администраторов будут действовать старые логины и пароли, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Вход в «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» является обязательным для всех государственных систем. Одни и те же логин и пароль используются для входа на единый портал «Госуслуги», в том числе на вкладку сайта регионального отделения, сайты Пенсионного фонда и Налоговой службы. Использование учетной записи ЕСИА очень удобно для родителей: отпадает необходимость обращаться к администраторам электронных дневников в школе, если пользователь забыл логин или пароль», – отметила В.Быстрова.

В настоящее время министерство образования, науки и молодежной политики Коми совместно с администрацией главы республики разработало план мероприятий для комфортного перехода пользователей на использование учетных записей ЕСИА. В основном он связан с информированием населения о том, чтобы пользователи заблаговременно позаботились о регистрации на портале «Госуслуги».

Среди родителей обучающихся будут распространять специальные памятки, посвященные преимуществам получения услуг в электронном виде и описанию способов их получения, а также инструкции по регистрации на портале «Госуслуги» и получению подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

Как напоминает ведомство, в 2017 году решено принимать заявления, ставить на учет и направлять детей для зачисления в детские сады исключительно с использованием сервиса «концентратор услуг» (через Единый портал государственных и муниципальных услуг).

С 2018 года будет подобным образом записывать в школы и в оздоровительные лагеря. Соответствующие пилотные проекты были реализованы в этом году.

В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению в электронной форме государственной услуги по приему в республиканские организации дополнительного образования.

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