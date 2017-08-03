Представители Коми остались без медалей на московском этапе Кубка мира по плаванию

Показанное в предварительных заплывах время не позволило им выступить в финалах.

Как сообщает корреспондент «КомиОнлайна» из бассейна спорткомплекса «Олимпийский», 3 августа завершился первый этап Кубка мира FINA/airwave по плаванию. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 35 стран мира. Республику представляли два пловца.

Никита Михайлин выступил на дистанциях 50 и 200 метров на спине и 50 метров вольным стилем. Юлия Сноз на условиях параллельного зачета за Санкт-Петербург и Коми плыла на дистанциях 50, 100 и 400 метров вольным стилем.

По сообщению минспорта республики, для участия в этапе Кубка мира также была заявлена Анастасия Иваненко, несмотря на то, что в июне она официально заявила о завершении спортивной карьеры.

*** В 2017 году Кубкок мира FINA/airwave по плаванию включает в себя проведение девяти этапов, разделенных на три кластера. Первый этап турнира проходил 2-3 августа в Москве в 25-метровом бассейне. Общий призовой фонд Кубка мира – более 2 миллионов долларов США.

Фото с сайта pool-magazine.ru