КомиОнлайн

Новости

Четверг, 03 августа 2017, 21:37
  • 168
  • 0
  • 1

21:37
Представители Коми остались без медалей на московском этапе Кубка мира по плаванию

Показанное в предварительных заплывах время не позволило им выступить в финалах.

Как сообщает корреспондент «КомиОнлайна» из бассейна спорткомплекса «Олимпийский», 3 августа завершился первый этап Кубка мира FINA/airwave по плаванию. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 35 стран мира. Республику представляли два пловца.

Никита Михайлин выступил на дистанциях 50 и 200 метров на спине и 50 метров вольным стилем. Юлия Сноз на условиях параллельного зачета за Санкт-Петербург и Коми плыла на дистанциях 50, 100 и 400 метров вольным стилем.

По сообщению минспорта республики, для участия в этапе Кубка мира также была заявлена Анастасия Иваненко, несмотря на то, что в июне она официально заявила о завершении спортивной карьеры.

*** В 2017 году Кубкок мира FINA/airwave по плаванию включает в себя проведение девяти этапов, разделенных на три кластера. Первый этап турнира проходил 2-3 августа в Москве в 25-метровом бассейне. Общий призовой фонд Кубка мира – более 2 миллионов долларов США.

Фото с сайта pool-magazine.ru

Иван Бойко
Версия для печатиВерсия для печати
КомиМосква
Спорт
Образ жизни
ПлаваниеКубок мирарезультаты
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Представитель в банк
Тинькофф (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Представитель банка
Тинькофф (Сыктывкар)
от 25000 RUR


Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика