В нацпарке «Югыд Ва» с вертолета заметили браконьера

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, Печорская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с работниками национального парка «Югыд Ва» провела проверку соблюдения законодательства о режиме особой охраны территории особо охраняемой территории.

Во время авиапатрулировании в районе местечка «Верхние ворота» на правом берегу реки Большая Сыня была обнаружена лодка. После приземления вертолета участники рейда нашли рыбака и его добычу – 49 хариусов, складированных в 60-литровую пластиковую бочку.

На территории нацпарка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природе, в том числе любительская и спортивная рыбалка. Поэтому природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Коми