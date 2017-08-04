Деньги не доходят до работников предприятий-банкротов в Коми из-за ошибок и воровства управляющих

В республике проверят работу всех временных руководителей организаций, где есть долги по зарплате.

Прокурор Коми Сергей Бажутов на коллегии ведомства 4 августа сказал, что в этом году наиболее остро стоит проблема выплаты задолженности по зарплате, размер которой в течение первых шести месяцев достигал 183 миллионов рублей (по другим данным, превышал 200-250 миллионов). На 1 июля 62 предприятия имели долги перед 2953 работниками на общую сумму 132 миллиона (по данным Комистата, вовремя не получили деньги 1,5 тысячи человек).

Из всей задолженности 78 процентов, или около 103 миллионов рублей приходится на 32 предприятия-банкрота. При этом, утверждает С.Бажутов, арбитражные управляющие не исполняют предусмотренные законом обязанности, чтобы выплатить зарплатные деньги работникам: не проводят инвентаризацию и не обеспечивают сохранность имущества, не предъявляют третьим лицам требования по взысканию дебиторской задолженности, не проводят оценку активов, нарушают установленную законом очередность расходования средств, а иногда и попросту их разворовывают.

Например, конкурсный управляющий «Ухтанефтегазгеология» обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшего руководителя Акифа Саядова причиненного им предприятию ущерба только после представления прокурора Ухты. Решением суда от 24 мая 2017 года с А.Саядова взыскано 11 миллионов рублей, которые по мере их поступления направляются на погашение долгов по зарплате.

По материалам проверок прокуратур Сыктывкара и Усинска возбуждены уголовные дела в отношении конкурсного управляющего двух предприятий, который незаконно перевел на свой личный счет средства предприятий в размере более 1,5 миллионов рублей. Деньги он потратил на уплату членских взносов, погашение кредита и оплату штрафов. На основании информации прокурора налоговый орган обратился в Арбитражный суд Коми с заявлением об отстранении управляющего, 11 июля указанные требования удовлетворены.

«Во втором полугодии прокурорам необходимо проверить деятельность всех арбитражных управляющих предприятий, имеющих долги по зарплате, а управлению по надзору за исполнением федерального законодательства дать оценку полноты реализации управлением Росреестра полномочий по контролю за их деятельностью», – дал поручение С.Бажутов.

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