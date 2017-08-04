На грантовый конкурс «ЛУКОЙЛа» поступило полторы сотни проектов

Завершен прием заявок на очередной ежегодный конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа» в Коми и Ненецком автономном округе.

Комиссия зарегистрировала рекордное число проектов – порядка 150. Для сравнения, в прошлом году таковых было 102, и более трети из них отмечены грантами. Можно быть уверенными: и на этот раз средства на реализацию важных и актуальных для регионов проектов получат десятки претендентов, говорится в пресс-релизе компании.

Жюри рассмотрит работы в традиционных номинациях - «Экология», «Духовность и культура», «Спорт».

В Коми и Ненецком автономном округе конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ» проводит с 2005 года. Организаторами его традиционно выступают «ЛУКОЙЛ-Коми» и некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За все время победителями конкурса стали авторы более 150 проектов, общая сумма грантовой поддержки составила около 40 миллионов рублей. На эти средства сделано множество добрых дел, причем в самых разных областях. Будь то покупка нового автомобиля для снабжения продовольствием отдаленных сел Ижемского района; выпуск словарей и разговорников, которые помогут укрепить знания коми языка; создание в Нижнем Одесе учебного класса для занятий робототехникойиплощадки для обучения детей правилам дорожного движения в Нарьян-Маре; обустройство тропы здоровья в Усинске; создание детского духового оркестра в Печоре.

Победители конкурса традиционно будут названы и награждены осенью в рамках ежегодного фестиваля «Многоцветье Севера».

На снимке победители прошлогоднего конкурса. Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»