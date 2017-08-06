Автомобиль насмерть сбил пешехода на переходе в Ухте

ДТП произошло в ночь на 6 августа на проспекте Ленина напротив дома №38. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 24-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, где его сбил автомобиль ВАЗ-2114. Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель находился в трезвом состоянии.

*** Как показывает статистика, на дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий случилось в субботу. Больше всего людей погибло во вторник.

Фото Владилена Олофинского