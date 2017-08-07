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Понедельник, 07 августа 2017, 12:47
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12:47
Причиной гибели зверей и рыбы в пригороде Печоры оказалось поражение током

Эту версию местные жители высказывали с самого начала.

Активисты общественного движения «Гражданский патруль» 22 июня обнаружили трупы диких животных и мертвую рыбу на берегу реки Данькаель в Печорском районе. Местные жители полагали, что смерть ондатры, леммингов, рыбы и даже собаки наступила в результате поражения электрическим током. Но общественники не стали отметать другие версии и обратились одновременно в два ведомства – МЧС и Росприроднадзор.

Ветеринарная служба Коми обследовала берег и обнаружила трупы собаки, ондатра, леммингов, крыс и около двух килограмм рыбы – окуней и верхоплавок. Рядом с останками лежали два электрических провода, тянущихся от трансформаторной будки к столбу, говорится в сообщении движения.

«На основании данных эпизоотической обстановки территория Печорского района благополучна по заразным и особо опасным болезням, и результатов проведенного осмотра трупов сделано заключение, что смерть животных и рыбы наступила в результате поражения электрическим током в связи с обрывом проводов», – говорится в ответе министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

В соответствии с санитарными правилами, трупы были собраны и сожжены. Территорию продезинфицировали раствором сульфохлорантина.

Фото «Гражданского патруля»

«КомиОнлайн»
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КомиПечорский район
ПроисшествияЭкология
Социум
звериокружающая средаБезопасность
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