Инфляция в Коми: капуста и мороженое стали дешевле, лечение зубов и номер в гостинице – дороже

По данным Комистата, за семь месяцев цены на потребительском рынке региона выросли на 1,9 процента, что ниже, чем за такой же период в прошлом году (на 2,8 процента). Июльская инфляция составила 0,1 процента (в июне – 0,2 процента).

Цены на продукты в июле снизились на 0,4 процента. Последний раз дефляция (снижение цен) на эту группу товаров наблюдалась в феврале. Причиной стало сезонное удешевление овощей и фруктов. Так, капуста подешевела на 28 процентов, картофель - на 15, бананы - на 12, свекла - на 11, помидоры и лимоны - на 9, виноград - на 6, чеснок - на 10 процентов. В то же время выросли в цене апельсины - на 9 процентов, яблоки - на 7, морковь - на 6, груши - на 4, огурцы - на 1 процент.

Среди остальных наблюдаемых продуктов питания ниже, чем в июне, сложились цены на мясо птицы, соленую сельдь, подсолнечное и оливковое масло, маргарин, соль, гречу, овсяные хлопья, мороженое и молоко (на 1-2 процента). Кроме того, снижение цен на яйца, наблюдавшееся шестой месяц подряд, в июле составило 11 процентов. В то время как сахар подорожал на 10 процентов.

На рынке непродовольственных товаров в июле также наблюдалась дефляция на 0,1 процента. Это произошло из-за снижения цен на отдельные виды бытовой техники и телерадиотоваров (на 1-2 процента). В то же время в группе «строительные материалы» увеличились цены на оконное стекло (на 12 процентов), еврошифер и рубероид (на 3 процента), цемент и краски (на 1 процент). Кроме того, на 5 процентов выросло в цене газовое моторное топливо и бензин марки АИ-92 (на 0,5 процента).

Тарифы и услуги в июле подорожали на 1,1 процента. Это обусловлено плановым повышением тарифов на коммунальные услуги (в среднем на 3 процента). В том числе подорожали услуги электро- и газоснабжения, а также водоотведение (на 4 процента), горячее водоснабжение и отопление (на 3 процента), холодное водоснабжение (на 2 процента). Также на 2 процента подорожала стоимость проживания в гостинице. На 3 процента выросла стоимость билета на самолет. Среди медицинских услуг на 2 процента подорожало лечение кариеса и удаление зуба.

Дешевле на 1-2 процента стали услуги в сфере зарубежного туризма, проезд в купейном вагоне скорого поезда и аренда квартиры.

Фото Владилена Олофинского