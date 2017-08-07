На грантовые деньги в Сыктывкаре появится «Цветущая книга»

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, в мэрии подвели итоги конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций на заседании комиссии, в состав которой вошли представители администрации города, общественной приемной главы Коми, совета города и городского отделения Совета ветеранов Афганистана.

Свои проекты защищали 18 представителей некоммерческих организаций, из них 10 получили грантовую поддержку. В полном объеме было решено поддержать проект «Арт-объект «Цветущая книга» региональной общественной организации развития молодежных инициатив «Новое дело». В мэрии пояснили, что этот арт-объект будет представлять собой кованую книгу, которая в виде цветка будет покоиться на стебле. Установить его планируют у Юношеской библиотеки на улице Коммунистической. Уже запрошено разрешение на его размещение на виду, но так, чтобы он не мешал пешеходам.

Остальные проекты получили частичную господдержку. Это проект «Организация и проведение бесплатного учебно-тренировочного лагеря по смешанному боевому единоборству (ММА) на территории Сыктывкара» (региональная Федерация смешанного боевого единоборства); проект «Изготовление и установка информационных стендов знаменитым людям бывшего села Тентюково» (Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны); проект проведения открытого детского турнира по художественной гимнастике (сыктывкарская спортивная общественная организация «Дети в спорте»). Также средства гранта направят на организацию юбилейного вечера, посвященного 70-летию хоккейного клуба «Строитель», на благоустройство спортплощадки для мини-футбола у домов № 2 и 4 по улице Максаковской (Федерация футбола Республики Коми). Был поддержан проект «Возрождение хоккея с мячом в Эжвинском районе Сыктывкара» (хоккейный клуб «Сыктывкар»), а также проект «Лабиринт выбора: к профессии через игру» (Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми). Также частично был удовлетворен запрос на грантовую поддержку проекта «Детская книжка «Разделяй и сохраняй», в основе которого разъяснительная работа на тему популяризации проекта раздельного сбора мусора в Сыктывкаре (некоммерческое партнерство «Эжва - это мы») и проекта «Дворовая игровая площадка» (Ассоциация органов ТОС Республики Коми).

Всего было распределено 390 тысяч рублей. Реализовать проекты победители должны до конца этого года.

Напомним, на конкурс социально значимых проектов в первом полугодии 2017 года было подано 22 заявки на сумму 1,6 миллиона рублей от некоммерческих организаций Сыктывкара. Тогда гранты от муниципалитета получили 13 проектов на 410 тысяч рублей.

Фото с сайта pixabay.com и пресс-службы администрации Сыктывкара