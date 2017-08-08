Квесты, фрики, сладости и подарки: в Сыктывкаре презентовали новый KIA Rio

В воскресный день в «Роял парке» на берегу живописного озера Еля-ты состоялась презентация нового KIA Rio. Организовала грандиозное мероприятие компания «Авторесурс моторс», которая с 2013 года является официальным дилером KIA в республике.

Сразу после полудня в «Сосновый берег» стали съезжаться первые гости. Их встречал огромный белый шатер, гармонично вписывающийся в природную красоту этого местечка. Внутри светлого павильона стоял автомобиль под ярко-красным покрывалом. Интригу удавалось сохранять около двух часов.

Но посетители не скучали: все гости мероприятия участвовали в розыгрыше подарков от автосалона. Дети радовались сладкой вате и аквагриму, активным играм и стрельбе из луков и арбалета. Время от времени проверяли меткость и сноровку взрослые. Можно было поиграть в большую дженгу, и это противостояние собирало десятки зрителей.

Почти каждые пять минут в квест отправлялась очередная команда. По пути надо было выполнить четыре задания: собрать пазл и назвать марку машины, запомнить информацию из брошюры и ответить на каверзные вопросы, сбить шиной кегли и собрать набор автомобилиста. Самым быстрым доставались призы.

Эрудицию можно было проверить и менее активным способом – в шатре перед презентацией устроили викторину.

Новость о мероприятии быстро разлетелась по соцсетям – любой желающий мог выложить в инстаграм фото с хэштегом #киариосыктывкар, после чего получить напечатанный принтером снимок. А несколько изображений определенной тематики вознаграждались небольшим презентом.

Музыка, легкие закуски и напитки, солнце и свежий воздух, интересные развлечения – пришедшие на презентацию люди приятно проводили время, общаясь с друзьями, родными, консультантами автосалона.

Удивили собравшихся артисты кировского фрик-шоу. С необычными созданиями охотно фотографировались как дети, так и взрослые.

«На дороги России стремительно вырывается четвертое поколение Rio – флагмана бренда KIA. В ближайшее время этот автомобиль начнет заполнять дороги Республики Коми и Сыктывкара. Это будет происходить стремительно и массово – проверено на предыдущих поколениях. Автомобиль вышел под слоганом «Машина нового времени». И это действительно так – автомобиль изменился кардинально. Произошли и внутренние изменения: специалисты поработали над безопасностью, комфортом, над динамикой», – рассказал руководитель отдела продаж автосалона «Авторесурс моторс» Олег Исаевский.

Сразу после этого собравшиеся наконец увидели новый автомобиль, и огненно красную инормарку тут же обступили гости: кто-то садился за руль, кто-то на время становился пассажиром, одни проверяли, насколько вместительным стал багажник, другие сигналили и включали поворотники, третьи изучали приборную панель.

Поток желающих очутиться в салоне автомобиля не иссякал долгое время, сотрудники автосалона обстоятельно отвечали на все вопросы интересующихся. Тут же можно было записаться на тест-драйв, оформить предварительную заявку, получив возможность вернуть до 100 процентов стоимости автомобиля или выиграть один из десяти смартфонов, а также проконсультироваться по поводу автокредита у партнеров автосалона.

Действует акция «Дополнительная скидка 10 процентов на первый или семейный автомобиль».

Ознакомиться с техническими характеристиками, комплектацией и ценами на новый KIA Rio можно на сайте «Авторесурс моторс». Более подробную информацию можно получить по телефону в Сыктывкаре (8212) 250-350. Адрес автосалона: улица Гаражная, 19.

Фото Игоря Соколова