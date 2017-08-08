Адвокаты бывших топ-менеджеров КЭС указали суду на несостыковки в деле о взятках экс-руководству Коми

Очередное заседание, на котором решалась судьба Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, прошло 31-го июля в Басманном суде Москвы. Напомним, они возглавляли «КЭС-Холдинг» - одну из крупнейших в России энергетических компаний. Но вот уже почти год сидят за решеткой. Следователи обвиняют их во взяточничестве и передаче больших денег большим чиновникам Коми ради льгот на тепло и электроэнергию. Бывшие топ-менеджеры вместе с экс-главой республики Вячеславом Гайзером обвиняются в создании преступного сообщества, отмывании денег с причинением ущерба региону в 3,5 миллиарда рублей. В тех делах тоже не все однозначно, сейчас речь конкретно о менеджерах – Б.Вайнзихере и Е.Ольховике, говорится в материале на портале «Санкт-Петербург.Ру».

Итак, говорят - взятки. Называют сумму - 800 миллионов рублей. И такой же период - целых семь лет, с 2007-го по 2014-й. Но нет ответов на вопросы: кому конкретно якобы давались эти взятки и сколько, по их мнению, заплатили Б.Вайнзихер и Е.Ольховик по отдельности. Ведь «800 миллионов» - это, по словам следователей, общая сумма. Не ясно и при каких обстоятельствах, через кого передавались деньги.

На очевидные несостыковки в деле 31-го июля судье указали адвокаты Б.Вайнзихера и Е.Ольховика. «Более того - это не наше личное мнение, - уточняли защитники. - Мы писали обращение в генеральную прокуратуру России, и там с нашими доводами согласились. Ответив, что указали следователям на допускаемые нарушения и потребовали их устранить. Однако они игнорируют даже Генпрокуратуру - до сих пор ее требование не выполнено», - цитирует издание.

Следователь считают, что обвиняемые могут скрыться от следствия, так как у них есть активы, с помощью которых они могут помешать расследованию. «Как и куда могут скрыться обвиняемые? Назовите их «активы» - предъявите выписки счетов, справки о недвижимости за границей и другие документы», - просили адвокаты.

«У Вайнзихера в Голландии живет сестра, а в России у него никаких социальных связей, здесь его ничего не держит. И его родственники оформляют документы для выезда за границу», - обосновали свою позицию силовики.

«Моя сестра с мужем и ребенком действительно живет в Голландии, - подтвердил Вайнзихер. - Ее муж получил там работу в крупной корпорации, они взрослые люди и имеют на это право. Но они - граждане России. Если моя семья - а у меня трое детей, один из которых несовершеннолетний - не является »социально-общественными связями«, то я не знаю... И назовите - кто именно, как и куда оформляет документы на выезд из страны?» – обратился он к следствию.

Е.Ольховик, награжденный орденом Дружбы, рассказал следствию, что его родители умерли, ему уже 62 года, хроническое заболевание позвоночника, супруга-пенсионерка, за границей ничего нет: «У меня была возможность скрыться. Если бы я хотел, я это сделал. А теперь - тем более - у меня ни желания, ни сил».

Адвокаты бизнесменов указали суду на то, что за последние полгода в деле не появилось ни одной новой строчки по существу. Того же Б.Вайнзихера последний раз допрашивали еще 19 января. И тем не менее, срок следствия регулярно продлевается, очередной срок окончания перенесен на 2 января 2018-го.

За Б.Вайнзихера в суде поручились известные деятели культуры и искусства, а также представители департамента культуры и Совета художников Москвы. Уверенность в порядочности бизнесменов высказали руководители крупных корпораций. Свои поручительства они передали через адвокатов.

Выслушав доводы адвокатов, следствия и прокуратуры, судья вынесла решение: освободить Б.Вайнзихера и Е.Ольховика из-под стражи, изменив им меру пресечения на домашний арест. Слова Фемиды близкие бизнесменов, которые были в зале, встретили аплодисментами. Но суд продлил Б.Вайнзихеру и Е.Ольховику домашний арест еще на месяц.

Недавно президент Владимир Путин был с рабочим визитом в Амурской области и говорил о бизнесе. «Надо освобождать из-под стражи предпринимателей, если в отношении них не ведется активных следственных действий», - подчеркнул глава государства, поручив Верховному суду и Генпрокуратуре оперативно это проработать, если потребуется - внести изменения в закон. Предложил В.Путин и запретить следователям изымать на предприятиях серверы и жесткие диски.

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