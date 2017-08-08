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Вторник, 08 августа 2017, 17:03
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17:03
В Коми все больше жителей ежемесячно получают денежную поддержку от республики

За полгода за выплатой обратилось более 107,6 тысячи человек.

По информации министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, расходы республиканского бюджета на предоставление республиканской ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан за шесть месяцев текущего года составили более 323 миллиона рублей. Всего в 2017 году на эти цели из бюджета региона планируется направить более 660 миллионов рублей.

«Можно сказать, что данная выплата - одна из наиболее востребованных региональных мер социальной поддержки. Актуальность ее от года к году не снижается, а напротив – несколько возрастает. Так, за шесть месяцев текущего года получателями республиканской ежемесячной денежной выплаты в республике стали более 107 тысяч 600 человек – почти на 500 человек больше, чем за тот же период 2016 года», - говорится в пресс-релизе Минтруда Коми.

В ведомстве пояснили, что республиканская ежемесячная денежная выплата предоставляется труженикам тыла, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, ветеранам труда Республики Коми, одиноким гражданам старше 80 лет, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, жителям Коми, удостоенным почетных званий России и Коми, а также гражданам из подразделений особого риска.

Размер этой меры социальной поддержки составляет от 356 рублей до 3000 рублей в зависимости от категории получателя.

Для назначения республиканской ежемесячной денежной выплаты необходимо обращаться в центр социальной защиты населения по месту жительства.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
соцподдержкавыплатыльготники
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