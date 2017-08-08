Минсельхоз Коми для борьбы с борщевиком намерен взять в оборот бесхозные участки

Как сообщает в пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, в ведомстве обсудили эффективные методы борьбы с борщевиком Сосновского.

«Проблема борщевика приобретает все больше массовый, глобальный характер. Это настоящий агрессор, который продолжает активно захватывать территории нашей республики. Она касается всех и в первую очередь муниципальные органы власти, так как борщевик есть во всех населенных пунктах южной и центральной зоны республики. Есть разные формы и методы борьбы с борщевиком, но я считаю, что для аграриев главный способ – механическая обработка наших земельных угодий. Мы намерены вводить в оборот бесхозные земли», - отметил руководитель Минсельхозпрода Коми Анатолий Князев.

Его позицию поддерживает Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. Напомним, ранее заместитель директора по научной работе Института биологии Коми Иван Чадин отмечал, что сейчас по борьбе с борщевиком предпринимаются лишь хаотичные действия. Борьба пока желаемого эффекта не дает. Существует проблема взаимодействия пользователей земель – кто-то уничтожает, а кто-то нет. Необходимо консолидировать и систематизировать усилия и аграриям, и руководителям муниципалитетов и другим пользователям земель.

Институт биологии КНЦ по просьбе регионального Минсельхозпрода разработал методические рекомендации по борьбе с неконтролируемым распространением борщевика Сосновского, которые доведены до всех органов местного самоуправления и размещены на официальном сайте министерства. К основным методам борьбы с борщевиком относятся: использование гербицидов, скашивание, вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот (вспашка и посев замещающих культур) и черная пленка (метод борьбы эффективен на небольших площадях).

Сейчас в муниципалитетах в основном применяется скашивание. Но после каждого скашивания из корневых почек на материнском растении отрастают новые молодые побеги, поэтому этот метод эффективен для предотвращения дальнейшего распространения борщевика, но не для его уничтожения. По мнению специалистов, необходимо шире применять химический метод, хотя он требует соблюдения мер безопасности, получения допуска на работы и больших финансовых затрат (20-30 тысяч рублей на 1 гектар).

*** В ноябре 2015 года борщевик Сосновского признали сорным растением. С 2016 года за сорняки на участке, в том числе и борщевик, землевладельцам Коми грозит штраф. Для гражданских лиц это будет штраф в 20 тысяч рублей, должностных лиц могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а юридических - на 400 тысяч рублей.

Надзор за выполнением требований закона ведется планово и на основании массовых обращений граждан, которые недовольны тем, что их соседи забросили свои угодья, в результате чего от сорных растений страдают прилегающие участки. Так, в 2016 году отделом государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Коми было обследовано 175,7 гектара земель сельскохозяйственного назначения, из них на 19,8 гектара обнаружили заросшими.

Во всех сельских поселениях Коми борщевик косят из года в год, но это не помогает. Каких-то отдельных серьезных сумм на это не выделяется - все работы выполняются за счет средств, предусмотренных на благоустройство. Причем борьбу с заразным растением осложнял именно тот факт, что оно не было признано сорняком, поэтому химические пестициды для борьбы с ним не могли использовать.

На совещании в Государственном Совете Коми в ноябре 2016 года замруководителя Минсельхозпрода Коми Петр Хоробрых рассказал, что в Сыктывкаре был опробован новый метод борьбы с сорняком – опрыскивание гербицидами. «Администрация города выделила средства на борьбу с борщевиком. Часть территорий выкашивали по нескольку раз за сезон, а часть – обрабатывали гербицидами. Это мероприятие оказалось действенным. Борщевик на этих местах не растет, но препарат уничтожает не только его, но и другие растения, даже деревья. Поэтому таким способом стоит пользоваться только вдоль дорог», - сказал П.Хоробрых и отметил, что химикат безопасен для здоровья людей.

Тогда замминистра заявил, что поля, заросшие борщевиком, нужно выкашивать и рекультивировать. А если у всех земель, на которых произрастает сорняк, найти собственников и напомнить им о необходимости бороться с этим растением, то победить борщевик в Коми – вполне достижимая цель.

О том, что самый эффективный способ борьбы с борщевиком – это вспашка и засеивание земель – еще в начале лета говорил директор ООО «Пажга» Михаил Пыряев. Правда, в селе все же применяют метод кошения. К такому труду привлекали детей из пажгинского интерната. Об этом стало известно, когда несколько воспитанников получили ожоги. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Способы уничтожения борщевика (методичка)

Фото Елены Кабаковой