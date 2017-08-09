В Коми более 40 тысяч потребителей электроэнергии отказались от бумажных счетов ради сбережения природы

Обустраивая свою жизнь на планете, человек неизбежно наносит ущерб природе. Например, с каждым годом деревьев становится все меньше. И от этого страдают в первую очередь люди. Поэтому так важны сейчас экологические проекты и программы. АО «Коми энергосбытовая компания» еще год назад объявила «Зеленую акцию» по всей республике, призвав всех своих клиентов отказаться от бумажной квитанции, подписавшись на электронную.

Промежуточные итоги акции показали хорошие результаты. По всей республике около 40 тысяч потребителей энергоресурсов перешли на электронную форму получения счета, а в Воркуте число подписчиков увеличилось до 7 тысяч. Совместными усилиями каждый месяц спасено уже не два, как это было в прошлом году, а три дерева.

В благодарность клиентам за понимание и готовность перейти на электронную квитанцию компания приняла решение о дополнительной посадке деревьев. Зона была согласована с администрацией Воркуты. Площадкой для обустройства аллеи стала пришкольная территория лицея №1 по улице Чернова.

Сотрудники «Коми энергосбытовой компании» посадили 26 саженцев ели, березы, ивы шаровидной, рябинника. Многие из сотрудников компании посадили первые в своей жизни деревья. Теперь саженцы будут набираться сил, расти и крепнуть. Через несколько лет здесь будет настоящий парк.

«Очень приятно, что сегодня общие усилия были направлены на то, чтобы наш город стал красивее и лучше. Будем надеяться, что саженцы приживутся, а когда подрастут, будут радовать глаз жителей Воркуты, – рассказал директор Воркутинского филиала «Коми энергосбытовой компании». – На этом «Зеленая акция» не заканчивается, в каждом городе республики мероприятия по высадке деревьев будут продолжаться».

Текст и фото пресс-службы «КЭСК»