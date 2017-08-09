Бывший замдиректора «Коми тепловой компании» не смог подарить ребенку участок под дом

Сыктывкарский городской суд 9 августа рассмотрел иск прокурора города о признании недействительной сделки по дарению М.Антоновым своему несовершеннолетнему сыну земельного участка для жилищного строительства в селе Выльгорт. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Коми.

В июне этого года Верховный суд республики признал бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Коми тепловая компания» виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Данным приговором также признан виновным и генеральный директор предприятия Г.Левошкин. При этом судом установлен факт причинения совместными действиями осужденных существенного вреда правам и законным интересам «Коми тепловой компании» в размере свыше 34 миллионов рублей.

При проведении прокурорской проверки установлено, что еще в период расследования уголовного дела, возбужденного в августе 2015 года в отношении Г.Левошкина и М.Антонова, последний по договору дарения передал несовершеннолетнему сыну земельный участок в селе Выльгорт для индивидуального жилищного строительства площадью 1047 квадратных метра. Данная сделка зарегистрирована управлением Росреестра по Коми в конце ноября 2015 года, то есть после возбуждения уголовного дела.

На суде удалось доказать, что оспариваемая сделка была направлена на сокрытие имущества для уклонения от возмещения причиненного коррупционным преступлением ущерба, а также избежания штрафа. Намерения М.Антонова заключались в создании видимости перехода права собственности на земельный участок, поскольку даже после передачи права собственности на землю М.Антонов, как законный представитель (отец) несовершеннолетнего ребенка, сохраняет возможность владеть, пользоваться и распоряжаться земельным участком.

Суд признал договор дарения земельного участка недействительным, право собственности на землю признано за М.Антоновым. Решение в силу не вступило.

Фото с сайта pixabay.com