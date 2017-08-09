В Коми вдвое сократили расходы на здравоохранение

По данным министерства финансов Коми, республиканский бюджет за шесть месяцев 2017 года исполнен по поступлениям в сумме 31 миллиард 719 миллионов рублей (53,1 процента от запланированных доходов), по расходам – в сумме 32 миллиарда 188 миллионов (46,9 процента). Дефицит бюджета составил 468 миллионов рублей, хотя в годовом исчислении он запланирован в размере 7,7 миллиарда.

Если сравнивать с первым полугодием 2016 года, доходы республиканской казны увеличились на 3 миллиарда, при этом траты остались на прежнем уровне. Но произошли существенные изменения в распределении денег. Если в январе-июне прошлого года здравоохранение получило 5,5 миллиарда рублей ассигнований, то в этом году сумма оказалась вдвое меньше – 2,4 миллиарда. На социальную политику год назад потратили 6,4 миллиарда, а сейчас – 9,3 миллиарда.

Образование остается самой большой статьей расходов республиканского бюджета. В эту сферу было направлено 9,69 миллиарда рублей, то есть 30,1 процента от общего объема. На втором месте – социальная политика (9,34 миллиарда, или 29 процентов всех расходов). На здравоохранение пришлось 2,43 миллиарда рублей, или 7,6 процента расходов. Тем не менее общие расходы на три эти отрасли остаются самыми значимыми, забирая две трети бюджетных средств (64,4 процента).

На национальную экономику было потрачено 3,42 миллиарда (10,6 процента), на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,35 миллиарда (4,2 процента), на общегосударственные вопросы – 887,5 миллиона (2,8 процента), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 623,1 миллиона (1,9 процента).

Расходы на культуру и кинематографию составили 489,9 миллиона рублей (1,5 процента), на физкультуру и спорт – 293,6 миллиона (0,9 процента), на СМИ – 78,1 миллиона (0,2 процента), на национальную оборону – 11,1 миллиона (менее 0,1 процента).

На обслуживание государственного и муниципальных долгов было израсходовано 1,62 миллиарда рублей (5 процентов всех расходов бюджета).

Межбюджетные трансферты составили 1,92 миллиарда рублей, то есть 6 процентов всех расходов.

Фото Игоря Соколова