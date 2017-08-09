Суду предписали исключить волокиту из дела о взятках бывших топ-менеджеров КЭС экс-руководству Коми

В Басманном суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика – крупных бизнесменов, известных всей стране. Они возглавляли «КЭС-Холдинг» – одну из крупнейших в России энергетических компаний.

«Комсомольская правда» пишет, что эта история началась на самом деле еще два года назад, когда осенью 2015-го прошли громкие задержания и аресты среди руководства Коми. Среди тех, кто оказался в СИЗО, – бывший глава республики Вячеслав Гайзер. Его и других высокопоставленных руководителей региона следователи обвиняют в организации целой ОПГ, отмывании денег, получении взяток, называя общий ущерб для республики в 3,5 миллиарда рублей. И вот следом силовики пришли за Б.Вайнзихером и Е.Ольховиком, заявив, что они давали чиновникам Коми взятки в течение семи лет – с 2007-го по 2014-й.

С сентября 2016 года суд уже несколько раз продлевал бизнесменам срок содержания в СИЗО. Однако за это время следователи так и не назвали, кому конкретно те давали взятки, где, через кого, при каких обстоятельствах. То есть, как замечают адвокаты, фактически следствие не сделало главного: не дало деталей события преступления. Называлась только невнятная общая сумма «не менее 800 миллионов рублей» – якобы за установление для компаний Б.Вайнзихера и Е.Ольховика льготных тарифов на тепло и электроэнергию, создание комфортных условий для бизнеса в регионе.

Басманный суд Москвы 31 июля в очередной раз должен был решать вопрос о мере пресечения. Следователь по особо важным делам и прокурор Генпрокуратуры Иванникова разложили перед судьей Евгенией Николаевой прежние доводы – что обвиняемые могут скрыться. Следователь говорил и о таинственных «активах» у бизнесменов, с помощью которых те могут закрыть дело.

– Назовите эти активы, – уже в который раз попросили адвокаты. Но ответа не последовало.

– А у Вайнзихера сестра живет за границей. И его родственники оформляют документы для выезда. У него в России никаких социальных связей, которые его тут держат, – сообщил следователь.

Тут уже слово взял сам Б.Вайнзихер.

– Да, моя сестра действительно живет в Голландии. Живет там со всей семьей – мужем, который получил работу в крупной корпорации, ребенком. Она – взрослый человек, имеет на это право. Но все они – граждане России. В Москве у меня родители, жена, трое детей, один из которых несовершеннолетний. Если следствие не считает это социальными связями, то я ничего не понимаю.

Адвокаты рассказали в суде, что обращались в Генеральную прокуратуру, указывая на грубейшие нарушения со стороны следователей и волокиту. Получили ответ: Генпрокуратура поручила следствию устранить эти нарушения.

– Однако этого до сих пор не сделано, – заявили защитники. – И слова правоохранителей о том, что якобы требования Генпрокуратуры выполнены, не соответствуют действительности. Если так, почему они не представят подтверждения, документы? За последние три месяца дело не продвинулось, зато в очередной раз продлевается срок следствия – теперь до 2 января 2018-го.

– Да, последний раз меня допрашивали больше полугода назад – 19 января, – подтвердил Б.Вайнзихер.

Е.Ольховику некуда и не к кому бежать. Ему 62 года, у него хроническое заболевание позвоночника, супруга – простая пенсионерка.

– У меня с самого начала была возможность скрыться. Если бы я хотел, то сделал бы этого, – тихо сказал он судье. – А теперь нет ни сил, ни желания.

Защита представила множество поручительств со стороны известных бизнес- и медийных персон: от руководства госкорпорации «Роснано», департамента культуры Москвы, Совета художников и других компаний, ведомств и организаций. Б.Вайнзихер – актер, блестяще игравший в театре «Школы современной пьесы» по произведениям Евгения Гришковца. Много теплых слов о нем передали через адвокатов Александр Калягин, Ирина Алферова, Александр Галибин, Людмила Санаева, Татьяна Васильева, Лев Додин и множество других заслуженных и народных артистов.

– Помните известную фразу Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя»? – спросил всех, кто был на заседании, один из защитников. – Это он говорил о Груздеве, который должен был сидеть, чтобы помочь изобличить Фокса. Нынешняя ситуация, мне кажется, примерно такая же.

Вместе с Е.Ольховиком и Б.Вайнзихером обвиняют еще и экс-главу «Вымпелкома» Михаила Слободина. До работы в сфере сотовой связи – до 2010-го – он занимал пост президента «КЭС-Холдинга». Но М.Слободин от следствия как раз скрылся и сейчас находится в розыске. Есть мнение, что бизнесмены выступают в качестве наживки.

Адвокатам в итоге пришлось объяснять очевидности:

– Проблема в том, что Вайнзихер, например, пришел в компанию 4 сентября 2012-го, до этого отношения к ней не имел, со Слободиным никак не пересекался.

В итоге судья вынесла решение изменить Б.Вайнзихеру и Е.Ольховику меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

А 3 августа Басманный суд Москвы в очередной раз продлил Б.Вайнзихеру и Е.Ольховику домашний арест – еще на месяц. Удивительным образом совпало, что именно в этот день президент Владимир Путин провел в Амурской области несколько совещаний, посвящённых развитию бизнеса. И сделал ряд важных заявлений. В частности, глава государства предложил запретить следователям изымать на предприятиях серверы и жесткие диски для проведения следственных действий, поскольку это может затормозить работу вплоть до невозможности платить налоги. «Достаточно снять копии, заверить их и пользоваться», – заметил глава государства. Кроме того, он подчеркнул, что надо освобождать из-под стражи предпринимателей, если в отношении них не ведется активных следственных действий. И поручил Верховному суду и Генпрокуратуре оперативно это проработать. Наконец, по мнению президента, бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде. «Это, надеюсь, внесет определенный позитив в рассмотрение дел, связанных с предпринимательской деятельностью, либо связанных с нарушением закона», – сказал В.Путин.

Как пишет «КП», Басманный суд столицы последовал практически всем заветам президента страны. Вернув веру в справедливость и гуманность правосудия.

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