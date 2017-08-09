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Среда, 09 августа 2017, 16:52
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16:52
Термогазохимическим воздействием на пласт в разы увеличили добычу нефти на усинской скважине

Средняя производительность не снижается в течение трех месяцев.

«ЛУКОЙЛ-Коми» успешно применил одну из разновидностей термогазохимического воздействия на пласт на нескольких нефтепромыслах в Тимано-Печоре.

Как говорится в пресс-релизе компании, на месторождениях предприятия значительная доля добываемой нефти – с повышенной вязкостью. Для разработки трудноизвлекаемых запасов применяются специальные методы. Чаще всего – закачка пара, который увеличивает текучесть нефти непосредственно в пластах. Для этого предназначены парогенераторные установки.

Ученые нашли и другие способы повысить температуру нефти в недрах. Один из них – термогазохимическое воздействие на пласт (ТГХВ). Суть его в том, что в нефтенасыщенный слой закачиваются специальные химические составы, которые, вступая в реакцию друг с другом, выделяют тепло.

Одна из разновидностей ТГХВ сравнительно недавно была испытана на ряде месторождений структурного подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - территориального производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ведущего добычу на севере Республики Коми и юге Ненецкого автономного округа.

В качестве энерговыделяющего реагента был использован водный раствор аммиачной селитры, который по специальному каналу (трубке) закачивался в скважину. Инициатором реакции выступил нитрит натрия, который нагнетался в ту же скважину, но по другому каналу. Таким образом, взаимодействие двух реагентов происходило непосредственно в нефтенасыщенном пласте.

В ходе такой реакции образуется горячая пароводяная смесь, температура которой достигает 327 градусов Цельсия. Весь процесс закачки контролировался в режиме реального времени, поэтому нефтяники могли без труда регулировать температуру и давление в ходе реакции.

Впервые данная технология была опробована на скважине №3003 Усинского месторождения. Результаты превзошли самые оптимистичные ожидания. После закачки реагентов среднесуточная добыча на ней выросла более чем в пять раз. На протяжении трех месяцев средняя производительность этой скважины не снижается.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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ЛУКОЙЛ-Коми
нефтедобычапроизводительностьтехнологииреагенты
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