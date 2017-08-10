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Четверг, 10 августа 2017, 01:05
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01:05
В Сыктывкаре пешеход погиб после двойного наезда автомобилей

Его сбила одна иномарка, а затем переехала вторая.

ДТП произошло в ночь на 10 августа на трассе между центром Сыктывкара и Эжвинским районом около поселка Нижний Чов. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 29-летний водитель ехал на автомобиле Volkswagen Polo в направлении улицы 1-ой Промышленной и сбил пешехода, который переходил проезжую часть. После этого мужчину отбросило на встречную полосу дороги. Там на него наехал автомобиль Peugeot 407, которым управлял водитель 1996 года рождения.

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия выясняются.

*** Как показывает статистика, на дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий случилось в субботу. Больше всего людей погибло во вторник.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Сыктывкар
Происшествия
Социум
ДТПпешеход
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