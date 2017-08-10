В Коми четверть специалистов старше 50 лет готовы работать вахтовым методом

Служба исследований компании «HeadHunter Северо-Запад» проанализировала резюме, размещенные на сайте hh.ru специалистами в возрасте от 50 до 60 лет из республики.

Среди них оказалось 70 процентов мужчин и 30 процентов женщин. Учитывая подобный гендерный сдвиг, неудивительно, что самыми популярными профобластями у 50-60-летних специалистов стали «Транспорт, логистика» (16 процентов), «Производство» (11 процентов), «Добыча сырья» (10 процентов), «Строительство, недвижимость» и «Рабочий персонал» (по 8 процентов). В пятерку лидеров также вошли «Бухгалтерия, финансовый учет» и «Продажи» (по 7 процентов).

Зарплатные ожидания у зрелых специалистов из республики распределились следующим образом: 33 процента специалистов претендуют на зарплату в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, еще 27 процентов готовы получать до 40 тысяч рублей, а 10 процентов ожидают доход от 80 тысяч до 125 тысяч рублей. Еще 5 процентов соискателей хотели бы получать свыше 125 тысяч в месяц.

Большинство соискателей в возрасте от 50 до 60 лет в разной степени владеют иностранными языками: английским (34 процента), немецким (16 процентов), украинским (2 процента). В топ ключевых навыков, которые специалисты чаще указывали в резюме, вошли: владение ПК (22 процента), организаторские способности (19 процентов), командный дух (15 процентов), склонность к управлению, умение вести переговоры (11-12 процентов).

Если говорить о пожеланиях опытных специалистов к типу занятости, то большинство рассматривают работу с полной занятостью (99 процентов). На частичную занятость готовы согласиться 10 процентов, а 4 процента рассмотрели бы проектную работу. Что касается графика работы, здесь также 96 процентов готовы работать полный рабочий день, 11 процентов устроились бы на работу с гибким графиком, и столько же готовы к сменному графику. Для 8 процентов приемлемой является удаленная работа, а к работе вахтовым методом готовы 24 процента специалистов в возрасте от 50 до 60 лет, что является самым высоким показателем по Северо-Западу.

«Сегодня в вакансиях запрещено указывать любые дискриминационные требования к соискателям по полу, возрасту. Однако сложно не согласиться с тем, что для большинства специалистов, особенно это касается сфер продаж, маркетинга, PR, информационных технологий, работодатели могут устанавливать определенны возрастные рамки. С другой стороны, в ряде профобластей сохраняется дефицит грамотных специалистов. Касается это, в первую очередь, представителей технических и инженерных профессий, работников из строительной, научной и медицинской отраслей, поэтому возрастные границы здесь гораздо шире. Есть примеры, когда кандидаты зрелого возраста гораздо успешнее своих молодых коллег в определенных профобластях. Например, это касается сфер страхования и консультирования, где уровень доверия к людям с бОльшим жизненным опытом выше. Сохраняется тренд по «смешению» в коллективе специалистов разного пола и возраста, когда в рабочей группе есть место молодым, амбициозным, креативно мыслящим сотрудникам и экспертам старшего поколения, которые развивают наставничество и помогают адаптироваться новичкам. Практика показывает, что такие коллективы более продуктивны», – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Фото с сайта pixabay.com