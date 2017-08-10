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Четверг, 10 августа 2017, 12:47
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12:47
Усть-цилемские лыжники смогут тренироваться круглый год

На средства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» строится лыжероллерная трасса для жителей районного центра.

Несколько лет назад на средства республиканского бюджета в селе Усть-Цильма построили лыжную базу. Тогда «ЛУКОЙЛ-Коми» помог спортсменам с эки­пировкой. Для того чтобы они могли круглый год держать себя в форме, закупили роликовые лыжи, которые позволяют заниматься без снежного покрова.

В теплое время года лыжники тре­нировались на автомобильной трассе за пределами села. При этом необходимо было каждый раз брать разрешение в ГИБДД, да и в целом автодорога не самое безопасное место для лыжников. Однако теперь на средства, выделенные социальным партнером района, строится специальная трасса для спортсменов.

«Новая лыжероллерная трасса проходит вокруг нашего нового лыжного центра. Ее протяженность 270 метров – этого вполне достаточно, чтобы воспитанники секции могли оттачивать технику бега круглый год. К тому же это безопасно, – рассказал директор центра физкультуры, спорта и туризма Усть-Цилемского района Дмитрий Истомин.

Новая асфальтированная дорожка будет доступна не только спортсменам. Каждый житель села сможет в любое время свободно покататься на ней на велосипеде или роликах. Расположение трассы подобрано таким образом, чтобы фонари на улицах Усть-Цильмы и на территории лыжного комплекса освещали и новый объект.

Проект реализуется совместно нефтедобывающим предприятием и администрацией района по соглашению о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Коми.

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Цилемский район
Спорт
Образ жизни
ЛУКОЙЛ-Коми
лыжный спорт
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