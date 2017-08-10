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Четверг, 10 августа 2017, 12:54
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12:54
В Княжпогостском районе столкновение машин привело к гибели человека

В ДТП попали два автомобиля.

ДТП произошло утром 10 августа на 205-м километре трассы Сыктывкар – Ухта. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, в результате столкновения двух машин погиб один человек.

Обстоятельства происшествия выясняются.

*** Как показывает статистика, на дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий случилось в субботу. Больше всего людей погибло во вторник.

Информация обновляется

Фото Антонины Лапуньковой

«КомиОнлайн»
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Княжпогостский район
Происшествия
Социум
ДТПстолкновение
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