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Четверг, 10 августа 2017, 15:31
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15:31
В июне «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 230 миллионов киловатт-часов

Население потребляет электричество в 2,5 раза меньше, чем предприятия и организации.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за июнь 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 68 миллионов 241,313 тысячи кВтч. Прочим потребителям – 162 миллиона 383,018 тысячи кВтч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
энергетикаэлектричествоКЭСК
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