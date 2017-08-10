В июне «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 230 миллионов киловатт-часов

Население потребляет электричество в 2,5 раза меньше, чем предприятия и организации.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за июнь 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 68 миллионов 241,313 тысячи кВтч. Прочим потребителям – 162 миллиона 383,018 тысячи кВтч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.

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