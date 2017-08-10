- 276
- 0
- 1
15:31 В июне «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 230 миллионов киловатт-часов
Население потребляет электричество в 2,5 раза меньше, чем предприятия и организации.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за июнь 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 68 миллионов 241,313 тысячи кВтч. Прочим потребителям – 162 миллиона 383,018 тысячи кВтч.
Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.
Фото с сайта pixabay.com
Поиск работы
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
Тинькофф (Сыктывкар)
Евросеть (Сыктывкар)
Искать вакансии