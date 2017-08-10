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Четверг, 10 августа 2017, 16:02
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16:02
В Коми 740 человек больны наркоманией

Употребляющих наркотики подростков год от года все больше.

По состоянию на июль 2017 года в регионе состоит под наблюдением врача нарколога 740 человек по поводу наркомании и 164 человека в связи с пагубным употреблением наркотических средств. Из них один несовершеннолетний - по поводу наркомании, и 40 несовершеннолетних - с пагубным употреблением наркотиков. Из-за токсикомании у нарколога наблюдаются 22 человека, из них один подросток со сформировавшейся зависимостью от токсических средств. Такие данные привела главный врач республиканского наркологического диспансера, главный внештатный нарколог Минздрава Коми Юлия Пасынкова.

В течение последних лет общая заболеваемость наркоманией остается стабильной, с незначительными колебаниями. В 2016 году она составляла по показателям 121 случай на 100 тысяч человек, в 2012-м - 120,3 на 100 тысяч. Распространенность злоупотребления наркотическими средствами имеет в динамике тенденцию к снижению - с 46,2 на 100 тысяч человек в 2012 году до 26,7 – в 2016 году. Показатели распространенности наркомании и пагубного употребления наркотических средств, по сравнению с показателями по России и Северо-Западом значительно ниже, соответственно на 40,5 процента и 25,6 процента, приводит пресс-служба Минздрава Коми слова Ю.Пасыноковой.

В структуре наркопотребления в республике, как и в целом по стране, преобладает потребление опиоидов.  За последние два года больные наркоманией, кроме опиоидов (70 процентов в 2015 году и 63 процента в 2016), потребляли каннабиноиды (2 процента и 2,8 процента), психостимуляторы – (9 процентов и 11 процентов). Другие наркотики и полинаркомания в общей структуре составили 19 процентов в 2015 году и 22 процента в 2016-м.

Таким образом, в сравнении с 2015 годом, в 2016 году отмечен рост удельного веса потребления каннабиоидов, психостимуляторов и других наркотических веществ, а также их сочетаний при снижении потребления опиоидов в общей структуре потребления наркотических веществ.  

Как отметила главный нарколог Коми, у людей нет генов, отвечающих за наркологическое заболевание, есть только информация о предрасположенности – это определенные уязвимые генотипы. Носители таких уязвимых генотипов находятся в состоянии повышенного риска развития зависимости.

Одной из важных проблем Ю.Пасынкова назвала то, что потребление наркотиков среди подростков явно увеличивается.

Психиатры-наркологи оказывают профилактическую, диагностическую, лечебную помощь несовершеннолетним, обратившимся самостоятельно с 15-летнего возраста, либо в сопровождении законных представителей, если ребенок младше.

С 2016 года наркологическая служба, совместно с учреждениями образования, начала проведение тестирования школьников на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. Пока было проведено 323 профилактических осмотра школьников с применением химико-токсикологического исследования. Отказались от осмотра 32 школьника – тестирование добровольное. По результатам работы выявлен один случай употребления синтетических курительных смесей. В случае с высшими и среднеспециальными учебными заведениями - пока  с ними не нашли общий язык, поэтому тестирование учащихся там не были проведены, заключила Ю.Пасынокова.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Социум
наркоманызависимостьподросткистатистика
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