Экс-полицейские из Коми отправятся в колонию за взятку в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела

Двух бывших оперуполномоченных группы экономической безопасности и противодействия коррупции полиции в Усть-Вымском районе обвинили в получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в сентябре 2014 года полицейские проводили процессуальную проверку по факту незаконного демонтажа и перевозки железобетонных плит с лесовозных дорог возле станции Еринь Усть-Вымского района, находящихся в собственности УФСИН по Коми. По результатам проверки факты хищения нашли подтверждение, однако сотрудники полиции вместо изобличения виновного лица и привлечения его к уголовной ответственности неоднократно принимали решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а в последующем договорились с ним о передаче им за незаконные действия взятки в виде плит и денежных средств. В октябре 2015 года обвиняемые получили от взяткодателя 40 тысяч рублей, а в сентябре-августе 2016 года – 88 штук железобетонных плит стоимостью 149 тысяч 600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Во время предварительного расследования фигуранты не признали вину.

Усть-Вымский районный суд 10 августа вынес подсудимым наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Один будет отбывать наказание 7,5 лет, а второй - 7 лет 3 месяца. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание каждому из осужденных в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с ведением функций представителя власти, сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото пресс-службы администрации Ухты