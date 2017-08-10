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Четверг, 10 августа 2017, 17:03
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17:03
В Микуни открыли спортивный центр с бассейном

«Северную волну» строили с 2014 года.

В присутствии первых лиц региона 10 августа в Микуни Усть-Вымского района открыли новый современный спортивный центр с бассейном. Изначально датой официального открытия объекта называли 23 августа - в день приезда главы региона, однако уже 4 августа заявили о завершении строительства, а визит Сергея Гапликова в муниципалитет устроили раньше.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, построили спортобъект благодаря социальному партнерству региона с компанией «Газпром трансгаз Ухта».  В здании установлены два бассейна: большой (25 на 11 метров с шестью дорожками, с пропускной способностью 48 человек) предназначен для тренировок и проведения соревнований, малый (12 на 6 метров с пропускной способностью 20 человек) - для занятий с детьми. Трибуны - на 28 мест, где также предусмотрены места для маломобильных категорий граждан. Название спортцентру дали «Северная волна».

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Принять первых посетителей готов также зал для фитнеса и силовых упражнений. Еще в одном помещении установлены тренажеры «Тележка» для работы пловцов вне бассейна - сухое плавание.

В настоящее время завершаются отделочные работы в универсальном игровом зале (42 на 24 метра), благоустраивается дворовая территория и строится парковка.

Одновременно ведется работа по включению данного объекта в адресную инвестиционную программу Коми на 2018 год.

*** Бассейн в Микуни начали строить в декабре 2014 года. В сентябре 2015-го выяснилось, что смета проекта подорожала по сравнению с изначальной. В декабре 2016-го объект был готов на 75 процентов, но на завершение всех работ требовалось еще 46 миллионов рублей. Открыть бассейн местные власти хотят в 2017 году. Общая сумма расходов неизвестна, но только Газпром по соглашению с правительством Коми выделил на объект 215 миллионов.

При принятии бюджета-2016 высказывалось мнение, что если в районной казне средств окажется недостаточно, то, возможно, регион поможет муниципалитету с этой стройкой.

Весной 2017 года руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев говорил, что микуньский бассейн уже в высокой степени готовности, так что затягивать с завершением этого проекта не стоит. В бассейн даже подавали в тестовом режиме воду, проверяли системы ее очистки. По большому счету осталось решить вопросы с системой вентиляции, а также – с асфальтированием и приведением в порядок прилегающей территории, отметил он.

В апреле этого года стало известно, что на завершение строительства бассейна в Микуни республика направит около 26 миллионов рублей, но при этом отложат реконструкцию запасного поля республиканского стадиона в Сыктывкаре. А в конце мая Контрольно-счетная палата выяснила, что субсидия от республики использована неэффективно

Фото с сайта vperedgazeta.ru и rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Вымский район
ОбществоСпорт
Социум
бассейндолгостройоткрытие
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