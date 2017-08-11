Российский врач живет с шестью микрочипами в теле

Первый чип Александр Волчек поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже он зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работает, цитирует врача РИА Новости.

Размер обычного чипа, которые впервые появились на рынке около десяти лет назад, всего 2 на 12 миллиметров, но есть и экземпляры поменьше: 1,5 на 8 миллиметров. Новосибирец прочитал о таких устройствах в «разгромной» статье одной из псевдорелигиозных организаций, выступающих против чипирования людей и в противовес мнению автора загорелся идеей «усовершенствовать» свое тело.

Некоторые из шести чипов, первый из которых мужчина поместил под кожу в августе 2014-го года, работают аналогами магнитных ключей, которыми обычный человек привык открывать, например, двери в подъезд с домофонной системой, или считываются турникетом на работе. Другие призваны хранить информацию: от 800 байт до килобайта, но этого хватает, чтобы сохранить различные пароли, или всегда иметь под рукой, а точнее в руке, визитную карточку, говорится в материале «Российской газеты».

Первопроходцами в изготовлении подобных устройств, которые изначально предполагалось использовать в ветеринарии, были американцы, но следом более дешевые аналоги стали делать в Китае. Конструкция представляет собой ферритовый сердечник, соединенный с микросхемой. Вместе они помещены в маленькую трубку из биологически инертного стекла. Инжектор с толстой иглой вводит чип под кожу, при желании его без особых проблем можно удалить.

По словам новосибирского «киборга», при правильной установке чипы не ощущаются, а уже через несколько дней их использование доходит до автоматизма. В Сети А.Волчек активно обсуждает с единомышленниками возможности ближайшего будущего в области использования чипов. По его словам, он не только пользователь, но и разработчик подобных «деталей» человека.

«Сейчас несколькими командами в мире, в том числе и нами, активно разрабатывается имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта. Отдельная проблема - неотчуждаемый имплантированный криптоноситель. Но это будущее», - считает новосибирец.

Вершиной же использования чипов, по мнению А.Волчека, станет создание вживляемого электронного устройства, каким-либо образом связанного с функциями организма. Например, глюкометра для постоянного контроля уровня сахара в крови. Тем более, что технические возможности для этого уже есть.

Ранее сообщалось, что сотрудникам стокгольмской компании Epicenter вживили в ладони NFC-чипы. Теперь по зданию разгуливают 150 киборгов, которые открывают двери, покупают обед и печатают документы одним взмахом руки.

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