«ЛУКОЙЛ-Коми» построит новый гидрозатвор в Ухтинском районе

Новый природоохранный объект обеспечит безопасность и чистоту впадающего в реку Ухту небольшого ручья Малый Войвож, недалеко от которого находятся производственные мощности первой нефтешахты НШУ «Яреганефть».

Усилению экологической составляющей производства на Ярегском месторождении уделяется особое внимание. Так, в конце прошлого года введены в эксплуатацию два крупных современных объекта. Первый – водоподготовительная установка ВПУ-700 – обеспечил создание замкнутого производственного цикла: отделяемая от добываемой нефти вода здесь проходит очистку, после которой закачивается обратно в пласт уже в виде пара. Второй объект – Пункт подготовки и сбора нефти – вывел на новый уровень экологическую безопасность соответствующих производственных процессов. Кроме того, сейчас на Ярегском месторождении строятся новые очистные сооружения всех трех нефтешахт. Дополнительной ступенью защиты природных водоемов станет стационарная нефтеловушка на Малом Войвоже.

Благодаря этим и ряду других новых объектов производство в Яреге станет самым экологически безопасным в масштабах «ЛУКОЙЛ-Коми».

Интересной особенностью нового гидрозатвора является то, что он будет блокировать поток только в случае реальной необходимости. При отсутствии таковой он никак не будет влиять ни на пропускную способность русла, ни на миграции рыб. Это доказала работа аналогичных сооружений на ручьях Усинского района.

Строительные работы начнутся сразу же после того, как проект пройдет главную госэкспертизу.

За весь период деятельности с начала 2000-х годов «ЛУКОЙЛ-Коми» направил на природоохранные мероприятия более 98 миллиардов рублей, в том числе в текущем году – свыше 21 миллиарда.

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»