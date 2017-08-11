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Пятница, 11 августа 2017, 19:43
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19:43
В Усть-Вымском районе съезд квадроцикла с дороги привел к гибели человека

Водитель врезался в препятствие.

ДТП произошло 11 августа около 18:00 на 75-м километре трассы Вогваздино - Яренск. По сообщению управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, водитель квадроцикла совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП погиб один человек.

Обстоятельства ДТП выясняются.

*** В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Информация обновляется

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Усть-Вымский район
Происшествия
Социум
квадроциклДТП
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