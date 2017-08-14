Россельхозбанк увеличил срок потребительского кредитования до семи лет

Россельхозбанк сообщил об увеличении максимального срока потребительского кредитования с пяти до семи лет (включительно).

Предложение действует для участников зарплатных проектов, надежных клиентов банка, а также работников бюджетных организаций и распространяется на нецелевые программы потребительского кредитования с обеспечением/без обеспечения, а также на рефинансирование потребительских кредитов. Процентные ставки по данным программам установлены на уровне от 12,9 процента годовых*.

Как говорится в пресс-релизе финансового учреждения, Россельхозбанк является одним из лидеров на российском рынке потребительского кредитования. По итогам первого полугодия 2017 года объем выдач по данному направлению составил 43,9 миллиарда рублей, что на 11,2 процента превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов «Россельхозбанка» можно на его официальном сайте.

* Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook