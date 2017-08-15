КомиОнлайн

Новости

Вторник, 15 августа 2017, 15:49
  • 570
  • 0
  • 3

По Коми пустят клуб на колесах

Передвижной культурный центр приобретут в 2018 году.

Минкультуры региона приняло участие в конкурсном отборе субъектов России для получения в 2018 году субсидий на софинансирование расходов по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом.

Как доложил Сергею Гапликову 15 августа министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, министерство культуры России поддержало заявку Коми на приобретение многофункционального мобильного культурного центра, оборудованного современной аппаратурой.

avtoklub2.jpg

В сообщении пресс-службы главы региона отмечается, что автоклуб позволит, начиная с 2018 года, проводить различные культурно-массовые, зрелищные мероприятия: народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты на любой, доступной для проезда автотранспорта территории.

avtoklub3.jpg

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
КультураРазвлечения
Социум
автоклубдосугпраздникконцерт
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы


от 35000 RUR

Шеф-повар
Кафе SKY BAR (Сыктывкар)
от 40000 до 45000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика