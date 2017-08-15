По Коми пустят клуб на колесах

Передвижной культурный центр приобретут в 2018 году.

Минкультуры региона приняло участие в конкурсном отборе субъектов России для получения в 2018 году субсидий на софинансирование расходов по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом.

Как доложил Сергею Гапликову 15 августа министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, министерство культуры России поддержало заявку Коми на приобретение многофункционального мобильного культурного центра, оборудованного современной аппаратурой.

В сообщении пресс-службы главы региона отмечается, что автоклуб позволит, начиная с 2018 года, проводить различные культурно-массовые, зрелищные мероприятия: народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты на любой, доступной для проезда автотранспорта территории.

Фото с сайта rkomi.ru