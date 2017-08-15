В Коми нашли более 10 тонн оленьих рогов неизвестного происхождения

Заказчик сырья уверен, что партии заготовлены в НАО и в Воркуте.

В начале августа 2017 года в Коми обнаружили панты* северного оленя без ветеринарных сопроводительных документов в количестве более 10 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по республике.

Проверка показала, что оленеводческое сырье принадлежит предприятию, зарегистрированному в Москве. Со слов представителей компании, первая партия подконтрольного госветнадзору товара была собрана на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (район Бованенкова) и перемещена в Воркуту на вертолете из Лабытнанги. А вторая партия заготавливалась на территории Воркутинского района.

Однако заявок от оленеводов и заготовителей в воркутинскую станцию по борьбе с болезнями животных не поступало. Сотрудники станции выехали в Большеземельную тундру для осмотра, подтверждения благополучия северных оленей и контроля за заготовкой пантов не выезжали.

Предположительно заготовленные партии пантов были ввезены в Воркуту для легализации и получения ветеринарных сопроводительных документов, дальнейшего перемещения железнодорожным транспортом за пределы Коми и продажи организациям в Московской области.

На обе партии потенциально опасного оленеводческого сырья наложен арест, товар передан на ответственное изолированное хранение владельцу. Возбуждены административные расследования.

Напомним, что в июле 2017 года в Воркуте у одного из предпринимателей пропало более пяти тонн оленеводческого сырья, находившегося на ответственном хранении в связи с возможным заражением вирусом сибирской язвы.

*Панты – покрытые тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью рога

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