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Среда, 16 августа 2017, 16:41
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В Коми полностью налажен обмен информацией для выдачи электронных больничных

В процессе будет задействовано пять участников.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования по Коми, подписано соглашение об информационном взаимодействии в рамках проекта электронного больничного с главным бюро медико-социальной экспертизы по республике (МСЭ). Данная организация, по условиям соглашения, будет направлять в ФСС по защищенным каналам связи информацию об освидетельствовании граждан на предмет установления (изменения) группы инвалидности.

Уточняется, что бюро МСЭ является пятым обязательным участником системы информационного взаимодействия по формированию электронного листка нетрудоспособности, помимо медицинских организаций, страхователей (работодателей), Фонда соцстраха и самого застрахованного гражданина. А потому подписание соглашения означает, что данная система сформирована в Коми полностью и может полноценно работать.

За полтора месяца действия проекта электронный больничный в республике заключено 110 соглашений со страхователями, 77 соглашений с медорганизациями, выданы первые электронные листки нетрудоспособности.

Фото с сайта pixabay.com

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