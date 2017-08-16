Возле Выльгорта погиб водитель иномарки

ДТП произошло утром 16 августа на 784-м километре трассы Чебоксары – Сыктывкар. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, водитель 1977 года рождения выезжал на автомобиле «Дэу Нексия» со второстепенной дороги из села Выльгорт в сторону Сыктывкара и на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю КамАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки скончался. Его пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

*** В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).