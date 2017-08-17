Для усинских детей устроили экологические веселые старты

Увлекательную тематическую эстафету под открытым небом для маленьких усинцев подготовили молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-Коми». Развлечение собрало на территории школы №1 несколько десятков детей.

Как пояснили в центре общественных связей «ЛУКОЙЛ-Коми», старты приурочены к объявленному в России Году экологии. В игровой форме дети узнали об экологической политике нефтедобывающего предприятия и научились бережному отношению к природе. А молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-Коми» эту идею с радостью поддержали и не только помогли организовать игры, но и сами участвовали в них вместе со школьниками.

Одним из самых активных на площадке был Тимофей Хома. В первый класс он пойдет только в сентябре, но желание мальчика поскорее стать учеником было столь велико, что его записали в школьный лагерь. Здесь, среди новых друзей, он быстро доказал, что ни в чем не уступает настоящим школьникам. Особенно когда речь идет о первенстве в «Веселых стартах».

Эстафет было сразу шесть: дети соревновались в скорости, ловкости, когда надо было попасть шишками в специальные ведерки или пронести стакан, не расплескав воды, и умении действовать сообща, когда на бегу змейкой огибали разноцветные конусы.

Молодые нефтяники заинтересовали школьников именно экологической тематикой соревнований: в одном из заданий они собирали лук и картошку, исполнивших роль урожая, в другом – специально разбросанный «мусор». В награду за каждую маленькую победу участники получали наклейки в виде зеленых листочков: в финале праздника их нужно было прикрепить к изображениям деревьев. В итоге кроны «Ликвидационного отряда», «Зеленого листа», «Пельмешек» и «Лучиков» – так назывались команды школьников – получились одинаково пышными и зелеными. В этой игре проигравших не оказалось: все дети получили заряд хорошего настроения и энергии. А памятные призы от лукойловцев стали приятным дополнением к веселому дню.

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»