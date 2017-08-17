Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг: «Единой концепции у города нет»

С разницей в несколько дней в двух изданиях – в «ОК-Информ» и «Аргументы и факты» – появились интервью с главным архитектором столицы Коми Владимиром Рунгом. «КомиОнлайн» с небольшими сокращениями публикует его ответы на вопросы журналистов.

В детстве мне Сыктывкар казался большим городом, поскольку жил я в пригородном поселке Верхняя Максаковка. В город ездил в бассейн, за покупками с родителями. При этом меня раздражал переизбыток нестационарных торговых объектов, ларьков, возле которых скапливались не самые приятные люди. Это была середина 1990-х годов. О качестве архитектуры я тогда не очень задумывался, поскольку не с чем было сравнивать.

Да, сейчас у меня уже сложилось определенное мнение. Мне нравится подход к градостроительству, сложившийся в советское время – до 1959 года. Тогда строили надолго, и получение прибыли на первом месте не стояло. Поэтому здания получались интересными и качественными. Конечно, и в современной архитектуре есть достойные примеры, но их не так много.

Мыслей много, вот только на пути к воплощению они встречают трудности и препятствия, а потому приходит понимание: что можно сделать, а чего нельзя. Например, в городе много визуального мусора: неудачной наружной рекламы, неправильных вывесок, обветшалых фасадов зданий. Все это плохо влияет на психологическое состояние человека и на всю его жизнедеятельность.

Город должен иметь широкие улицы, открытые участки. В общем, он должен дышать. Нельзя современный город превращать в средневековый, когда застраивался каждый пятачок, по узеньким улицам сложно пройти, не то что проехать.

На генплан мы ориентируемся, тем более что он уже претерпевал изменения в 2015 году. Какие-то вещи законсервированы – тот же бизнес-центр в Заречье. Когда-нибудь может появиться его финансирование? Может.

В центре города находится много частных деревянных домов с печным отоплением, баньками. Такого не должно быть. Но в генплане они значатся как территории индивидуальной жилой застройки, поэтому нам пришлось его подкорректировать. В центре должны стоять многоквартирные жилые дома, а частную застройку необходимо смещать на периферию.

С пропускной способностью дорог сложнее. Возьмем, к примеру, улицу Первомайскую. По генплану она должна быть полноценной артерией, которая разгружает Октябрьский проспект. Чтобы ее построить, необходимы огромные средства. Поэтому работа в этом направлении движется очень медленно. Первомайскую надо пробить до Печорской – и она станет крупной транспортной артерией. То же самое касается продление бульвара вдоль улицы Свободы до Первомайской. В перспективе это остается.

Завершать работы в Кировском парке надо. Пока это не набережная, а берегоукрепительные инженерные сооружения. Естественно, в таком виде их оставлять нельзя. Там необходимо замостить дорожки, поставить ограждение, оснастить освещением, предусмотреть пандусы для инвалидов, отвод воды. Любое сооружение, если его не довести до конца, начнет со временем разрушаться. Набережная – один из знаковых объектов Сыктывкара, и она может стать одним из символов города. Ее необходимо развивать в сторону Орбиты и, наоборот, в сторону пляжа. Придется нам как-то изыскивать средства на ее благоустройство, причем немаленькие.

Единой концепции у города нет. Ее еще предстоит сформировать. Причем при участии горожан. Но у Сыктывкара, как и у любого города, есть характер, лицо. Это лицо можно украшать, делать более улыбчивым. И оно было бы симпатичнее, если бы на нем не было «прыщиков» – зданий, которые находятся там, где их быть не должно. Например, построенное на перекрестке улиц Красных партизан и Карла Маркса трехэтажное офисное здание. Или забравшие свободное пространство на Коммунистической два торговых центра.

У нас есть знаковые объекты: пожарная каланча и здание уездной земской больницы. Есть уголки, которые каждый субъективно ассоциирует с Сыктывкаром.

К сожалению, не один год будут всплывать истории, как кто-то когда-то получил землю в уже существующем квартале. И на ней вдруг выросла многоэтажка.

Сейчас городские власти понимают – нельзя выдавать землю в местах, где городское пространство должно оставаться открытым.

Нужно вести квартальную застройку в едином стиле. Некоторые строители так и работают, но не у всех хватает средств. А без программы развития застроенных территорий еще сложнее: денег на строительство в чистом поле нет – тянуть коммуникации слишком дорого. И не каждый застройщик это осилит. Сейчас мы настаиваем на том, чтобы застройщики готовили проекты планировки кварталов.

При строительстве нового квартала застройщик должен предусматривать одно машино-место на квартиру, но эта норма действует для вновь строящихся кварталов. Если же это дом в районе со сложившейся застройкой, то на него распространяются другие нормы – стоянки для 50 процентов квартир. Это уже устарело. Увеличение норм хотя бы до 80-90 процентов невыгодно застройщику. Но если мы хотим в перспективе жить в нормальных условиях, эту норму нужно менять.

Если мыслить категорией «станет ли городу лучше от появления этого здания», то не вся точечная застройка плоха. Когда сносят ветхое жилье, на его месте может появиться новое, подчиняющееся существующей застройке, вписывающееся в нее стилистически, с соблюдением этажности и пропорции. Просто строительство в таких местах нужно контролировать. Для этого совет города должен утвердить перечень территорий устойчивого развития застроенных территорий.

Есть компании, которые понимают: чем привлекательнее фасад, тем больше вероятность продать квартиру в таком доме. Люди готовы платить за красивое жилье. Но в целом у нас невысокий уровень проектирования. Многие проекты готовят в мастерских, где на первом месте стоит коммерческая составляющая. Там про эстетику забывают. Бывает и так, что функции архитектора выполняют люди без специального образования.

Безусловно, нужно сохранять все здания, построенные во времена Российской империи и СССР, которые являются ценной архитектурной средой города. Во-первых, это эпоха, память, история, застывшая в камне. Во-вторых, это нижняя часть города, малоэтажная и психологически очень комфортная, изобилующая архитектурными деталями, изысками. А в-третьих, не факт, что в ближайшее время у нас появятся какие-то архитектурные шедевры, превосходящие красоту этих строений.

Работы по сохранению исторических домов идут. К примеру, здание магазина «под шпилем» (улица К.Маркса, 212) – там нужно полностью заменить кровлю. Мы рекомендовали использовать аутентичную фальцевую кровлю, как это было раньше. Не другие материалы, не профнастил, ведь использовать этот промышленный материал при ремонте исторических зданий – просто издевательство. Надо вернуть зданию его исторический облик при помощи современного и функционального материала. Да, выйдет немного дороже, но не существенно.

Фото Кирилла Шейна, «7x7»