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Четверг, 17 августа 2017, 11:39
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11:39
В Воркуте начался отопительный сезон

С полуночи теплоисточники работают в режиме пробных топок.

На основании постановления администрации заполярного города «Воркутинские ТЭЦ» 17 августа начали отопительный сезон 2017-21018 годов. Еще к вечеру 16 августа магистральные трубопроводы Воркутинской ТЭЦ-2 были заполнены, в полночь началась подача теплоносителя на поселки Северный и Воргашор с постепенным подъемом температурных и гидравлических параметров.

Как сообщает региональный центр стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс», по состоянию на утро 17 августа продолжаются опрессовки квартальных трубопроводов МУП «СТС», по которым теплоноситель поступает в центральную часть города от ЦВК и ТЭЦ-1. Оба теплоисточника, как и ТЭЦ-2, готовы к отпуску теплоносителя, включено в работу необходимое оборудование, с персоналом проведены дополнительные инструктажи, запасы топлива на всех объектах ВТЭЦ превышают нормативные.

Режим пробных топок предполагает поэтапную плановую работу по возобновлению подачи ресурса. Период с момента запуска системы до достижения нормативных параметров теплоносителя занимает от одного до трех суток, в это время производится регулировка тепловой схемы, поэтапное подключение потребителей, устраняются замечания в распределительных и внутридомовых системах.

В первую очередь тепло и горячая вода появятся в детских садах и других объектах социальной сферы. При необходимости специалисты «ВТЭЦ» готовы оказать теплосетевым и жилищным организациям помощь для скорейшего и качественного обеспечения горожан тепловой энергией и ГВС.

*** ООО «Воркутинские ТЭЦ» объединяет ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной и ТЭЦ-2 в Воркута. Управляется филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс». Установленная электрическая мощность – 295 МВт, тепловая – 1001 Гкал/час. Компания снабжает теплом и горячей водой Воркуту, обеспечивает электроэнергией Воркутинский энергоузел, а также частично Инту. Основное топливо для обеих электростанций – каменный уголь, для ЦВК – мазут.

Фото предоставлено пресс-службой Коми филиала «Т Плюс»

«КомиОнлайн»
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КомиВоркута
ОбществоЭкономика
Социум
энергетикаОтопительный сезон
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