В Инте работающему под видом бара магазину запретили продавать алкоголь по ночам

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Коми оставила без изменения решение Интинского городского суда от 23 мая 2017 года. Тогда индивидуальному предпринимателю запретили продавать алкоголь по ночам в баре «Крафт».

Республиканский закон не допускает розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00 в организациях общепита, распложенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Исключение сделано только для ресторанов, баров и кафе.

Бар «Крафт» расположен по улице Мира, 37А. В нем продавалось спиртное, в том числе в ночное время. Прокуратура провела проверку и установила, что помещение с круглосуточным режимом работы не соответствует ни одному из видов предприятий общественного питания, утвержденных в соответствии с требованиями ГОСТа 30389-2013. А так как помещение по сути является торговым, то продавать спиртные напитки по ночам там нельзя.

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