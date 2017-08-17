Песочница и цветные карандаши: как в колонии под Сыктывкаром осужденные снимают напряжение

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Коми, в ИК-25 в Верхнем Чове под Сыктывкаром регулярно проводят социально-психологические тренинги под названием «Исцеление музыкой». Это музыкотерапия с применением творческой деятельности.

«Тщательно подобранная музыка приводит в движение чувства, связанные с вытесненными воспоминаниями, выводит их на поверхность и облегчает выражение. Ну, а творческая деятельность является самым сильным средством снятия напряжения, – рассказала психолог психологической лаборатории ИК-25 Марина Каракчиева. – Это особенно важно для тех, кто не может выговориться. Ведь выразить свои фантазии в творчестве значительно легче, чем рассказать о них».

Но не только на музыку и творчество опираются в своей работе психологи ИК-25. С прошлого года успешно применяется еще и песочная терапия, в которой используются деревянные ящички с песком внутри. На песке осужденный или сотрудник расставляет миниатюрные фигурки. Это можно делать одному и вдвоем по очереди.

Песочная терапия позволяет получить нужную информацию из подсознания. Возможно, у человека есть какие-то конфликты, проблемы. И песочная терапия подсказывает, в каком направлении идти, о чем говорить, чтобы ему помочь.

Психологи ИК-25 используют песочную терапию – как в групповой работе, так и индивидуально, когда осужденный затрудняется рассказать о себе в присутствии других.

***Осужденные в Коми часто занимаются творчеством. Так, женщины, отбывающие наказание в колонии №45 в Удорском районе, соорудили уголок памяти, в котором поставили картонный танк, развесили копии писем солдат, газет военных лет и наглядной агитации о детях войны. В колонии под Ухтой установили двухметровую скульптуру Айболита. А ранее осужденные сняли сначала пластилиновый, а потом и 3D-мультфильм.

В женской колонии-поселении №31 в Микуни Усть-Вымского района осужденным предложили заняться ландшафтным дизайном. Темой стали разные уголки и регионы России. В результате появилась карта России в цветах триколора, Крым из пенопласта, мельницы, телеги с овощами, сделанные из цемента и глины медведи.

В октябре 2015 года в исправительной колонии №51 в Емве Княжпогостского района сотрудники психологической лаборатории организовали для осужденных музыкальную гостиную. В ней приняли участие десять заключенных. Они разбились на две команды и соревновались в конкурсах на смекалку, на знание музыкальных произведений, терминов, музыкальных инструментов, композиторов. Также осужденным было предложено разгадать музыкальные ребусы, кроссворды и, конечно же, они исполнили любимые песни. Во время прослушивания произведений каждый участник концентрировал свое внимание на ощущениях и чувствах, которые потом обсуждались группой. В ИК-51 также ведется коррекционная работа с осужденными с использованием элементов арт-терапии. Занятия включают в себя упражнения по драматургии, музыке, рисованию, танцам.

В апреле этого года в исправительных учреждениях региона среди осужденных провели конкурс на лучшее исполнение произведений архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима.

Фото пресс-службы УФСИН по Коми