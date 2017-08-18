- 289
- 0
- 2
11:56 Мэрия пригласила сыктывкарцев посмотреть фейерверк в честь Дня республики на набережную
Вечернее небо озарят более 200 фигур.
Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, салют по традиции завершит торжественные мероприятия в честь Дня республики. Фейерверк будет запущен 22 августа в 21:00 с Заречья.
По словам пиротехников, несмотря на то что залпы будут особо высотными, наиболее выгодной для обзора точкой станет прибрежная зона Кировского парка, откуда можно будет в полной мере насладиться световым шоу. Также хорошая точка обзора – улица Кирова от центра «Югор» до пересечения с улицей Кутузова.
Зрители увидят такие фигуры, как «пионы», «хризантемы», «серебряные волны», «парчовые короны».
В прошлом году по случаю 95-летия Коми фейерверк запускали с запасного поля республиканского стадиона два дня подряд.
Фото Владилена Олофинского
Поиск работы
МАДОУ Детский сад № 5 (Сыктывкар)
Intertek (Moody International) (Сыктывкар)
Intertek (Moody International) (Сыктывкар)
Искать вакансии