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Пятница, 18 августа 2017, 11:56
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11:56
Мэрия пригласила сыктывкарцев посмотреть фейерверк в честь Дня республики на набережную

Вечернее небо озарят более 200 фигур.

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, салют по традиции завершит торжественные мероприятия в честь Дня республики. Фейерверк будет запущен 22 августа в 21:00 с Заречья.

По словам пиротехников, несмотря на то что залпы будут особо высотными, наиболее выгодной для обзора точкой станет прибрежная зона Кировского парка, откуда можно будет в полной мере насладиться световым шоу. Также хорошая точка обзора – улица Кирова от центра «Югор» до пересечения с улицей Кутузова.

Зрители увидят такие фигуры, как «пионы», «хризантемы», «серебряные волны», «парчовые короны».

В прошлом году по случаю 95-летия Коми фейерверк запускали с запасного поля республиканского стадиона два дня подряд.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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