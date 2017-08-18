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Пятница, 18 августа 2017, 12:31
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12:31
В Княжпогостском районе опытный стоматолог попалась на мошенничестве

Врач частично возместила причиненный пациентам ущерб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, врач стоматолог-ортопед княжпогостской райбольницы с 32-летним стажем работы с  января по май 2017 года похищала деньги пациентов. Она различными способами вводила в заблуждение сотрудников лечебного учреждения и клиентов относительно своих намерений и получала средства, предназначавшиеся на приобретение зубных протезов. Размер похищенного у пяти пациентов составил 117,5 тысячи рублей.

Княжпогостский районный суд признал врача виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. С учетом того что женщина частично возместила ущерб, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.

Кроме того, в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму 71,5 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиКняжпогостский район
Общество
Социум
МошенничествоМедицинабольница
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