- 526
- 0
- 1
12:31 В Княжпогостском районе опытный стоматолог попалась на мошенничестве
Врач частично возместила причиненный пациентам ущерб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, врач стоматолог-ортопед княжпогостской райбольницы с 32-летним стажем работы с января по май 2017 года похищала деньги пациентов. Она различными способами вводила в заблуждение сотрудников лечебного учреждения и клиентов относительно своих намерений и получала средства, предназначавшиеся на приобретение зубных протезов. Размер похищенного у пяти пациентов составил 117,5 тысячи рублей.
Княжпогостский районный суд признал врача виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. С учетом того что женщина частично возместила ущерб, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.
Кроме того, в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму 71,5 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Фото с сайта pixabay.com
Поиск работы
Intertek (Moody International) (Сыктывкар)
МАДОУ Детский сад № 5 (Сыктывкар)
Intertek (Moody International) (Сыктывкар)
Искать вакансии