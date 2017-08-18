За неделю клещи покусали два десятка жителей Коми

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, за медицинской помощью по поводу укусов клещей с 11 по 17 августа обратилось 22 человека, в том числе четверо детей. Всего за сезон в медицинские учреждения обратилось 1589 пострадавших от укусов этих насекомых, в их числе 229 детей.

Центр гигиены и эпидемиологии в республике за неделю провел 21 исследование клещей, два насекомых оказались носителями возбудителя клещевого энцефалита.

К настоящему времени обработано 482,72 гектара зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ.

Жителям региона стоит помнить о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита. Наиболее эффективным средством защиты от него является вакцинация.

*** В эпидемический сезон 2016 года в медицинские организации республики обратилось 1800 пострадавших от укусов клещами, что на 20 процентов больше, чем в 2015-м (1497 человек).

В прошлом году в Коми было зарегистрировано 10 случаев клещевого энцефалита (в 2015-м – 9, в 2014-м – 15), 10 случае болезни Лайма (в 2015-м – 6, в 2014-м – 10), 12 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (в 2015-м – 0, в 2014-м – 3).

Как защититься от клещей и что делать после укуса

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