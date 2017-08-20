Муниципалитеты Коми получили от «ЛУКОЙЛа» 10 автобусов

Новая техника стала подарком для детей республики в Год добрых дел. Церемония вручения автобусов в рамках соглашения о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛом» и правительством Коми состоялась 20 августа на открытии выставки достижений народного хозяйства республики «Достояние Севера» в Сыктывкаре.

«Очень приятно, что мы по доброй традиции с одним из крупных наших партнеров вручаем сегодня школьные автобусы столь нужные детям, особенно в селах, - сказал на церемонии руководитель региона Сергей Гапликов. – За последние два года компания «ЛУКОЙЛ» в рамках сотрудничества значительно увеличила финансирование социального партнерства с республикой. За это время сумма составила более трех миллиардов рублей. Строится жилье, социальные объекты, детские площадки и другие объекты инфраструктуры», - перечислил он.

«Сегодня мы видим комфортный, оборудованный по всем требованиям безопасности транспорт. Это не просто покупка, это развитие и популяризация тех направлений, которые сегодня крайне важны», - заключил С.Гапликов. Он поздравил обладателей автобусов, поблагодарил «ЛУКОЙЛ» и выразил надежду, что количество золотых медалистов в регионе увеличится.

Как сообщил в своей речи генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид, компания «ЛУКОЙЛ» вместе с другими предприятиями региона активно работает и развивает Коми, наращивает производственные показатели, добычу нефти и газа, глубину переработки. «Наравне с производственной деятельностью мы активно участвуем в развитии социальной сферы, помогаем ремонтировать, строить объекты социальной значимости. Одна из форм поддержки – это обновление автопарка бюджетных учреждений. За три года в районы было передано уже 50 автомобилей для перевозки детей. Сегодня, в рамках дня республики мы делаем детям очередной подарок», - сказал он.

А.Лейфрид пожелал, чтобы эти автомобили трудились на благо школьного образования, а дети не только добирались на них в свои школы, но и в другие учебные заведения, в соседние муниципалитеты и в другие регионы, участвовали в спортивных соревнованиях, художественных мероприятиях и образовательных программах и достойно представляли Коми.

После чего руководителям администраций городов и районов вручили сертификаты и ключи от автобусов ПАЗ, «ГАЗель» и «Газель Next». В Сыктывкар, Ухту, Усинск, Инту, Печору, Усть-Куломский, Корткеросский и Удорский районы отправится по одному автобусу, Ижма получила два автомобиля.

Все они оснащены тахографами, ГЛОНАСС и ограничителями скорости до 60 километров в час. Пассажирские сиденья снабжены ремнями безопасности. До начала учебного года автобусы будут поставлены на учет и с 1 сентября выйдут на линию.

В завершение церемонии дети выпустили в небо желтые воздушные шары и проводили разъехавшиеся по муниципалитетам автобусы.

Фото Антонины Лапуньковой