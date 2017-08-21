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Понедельник, 21 августа 2017, 15:58
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15:58
Российская компания готова нанять кота за 20 тысяч рублей в месяц

Его обязанностью будет первым входить в квартиры новоселов.

Как пишет «Российская газета», нижегородская строительная компания открыла вакансию для кота. В объявлении в соцсети, указаны требования к соискателю: наличие усов, четырех лап и одного хвоста, стрессоустойчивость, умение взаимодействовать с людьми и проводить анализ для выбора самых уютных и благоприятных мест в квартире. Опыт работы не требуется. Комфортные условия работодатель гарантирует.

 По словам представителя организации, так они предоставят возможность каждому из будущих жильцов "энергетически подготовить жилье для комфортного проживания. «Первым заходить в квартиру новоселов - это и есть обязанность работника. Главное - достойный и ухоженный кот, поэтому мы не нуждаемся в работнике без определенного места жительства», - подчеркнул он.

Кот нужен на месяц, его зарплата будет 20 тысяч рублей. С владельцем кота могут заключить трудовой договор. За три дня заявки подали 156 претендентов. Кастинг проведут онлайн, победитель станет известен 12 сентября.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Нижний Новгород
Общество
Отморошки
традицииновосельеработакошка
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