Российская компания готова нанять кота за 20 тысяч рублей в месяц

Как пишет «Российская газета», нижегородская строительная компания открыла вакансию для кота. В объявлении в соцсети, указаны требования к соискателю: наличие усов, четырех лап и одного хвоста, стрессоустойчивость, умение взаимодействовать с людьми и проводить анализ для выбора самых уютных и благоприятных мест в квартире. Опыт работы не требуется. Комфортные условия работодатель гарантирует.

По словам представителя организации, так они предоставят возможность каждому из будущих жильцов "энергетически подготовить жилье для комфортного проживания. «Первым заходить в квартиру новоселов - это и есть обязанность работника. Главное - достойный и ухоженный кот, поэтому мы не нуждаемся в работнике без определенного места жительства», - подчеркнул он.

Кот нужен на месяц, его зарплата будет 20 тысяч рублей. С владельцем кота могут заключить трудовой договор. За три дня заявки подали 156 претендентов. Кастинг проведут онлайн, победитель станет известен 12 сентября.

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