В Сыктывкаре отремонтировали две трети дворов по проекту «Городская среда»

Всего в этом году по проекту «Городская среда» хотят отремонтировать 52 дворовые территории, в том числе 22 – в Эжвинском районе. В настоящее время завершили работы в 33 дворах, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

В данный момент подрядчик ремонтирует дворы домов №17 и №38 по улице Ручейной, №16 по улице Советской и №36 по улице Пушкина. В Эжве работы идут во дворах домов №28, №45 и №55 по проспекту Бумажников. Соблюдение графика и качества проведения ремонта находится на личном контроле мэра Сыктывкара Валерия Козлова, который несколько раз в неделю совершает инспекционные выезды по объектам.

Советская, 16

«В целом работы идут в плановом режиме, несмотря на погодные условия, подрядчик справляется, в том числе – исправляет мелкие недочеты, которые вызывают у нас нарекания. Впереди еще достаточно большой объем работ, однако у нас нет сомнений, что подрядчик под нашим контролем справится с поставленной задачей в срок и при обязательном соблюдении качества ремонта», – пояснил В.Козлов.

Пушкина, 81

Печорская 16а

Работы завершены по следующим адресам: Октябрьский проспект, 3; Сысольское шоссе, 2, 8, 10, 70; Печорская, 16а, 18а; Пушкина, 77, 79, 81; Тентюковская, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 136; Космонавтов, 3, 7, 9; Емвальская, 17; Молодежная, 8, 9а; Менделеева, 11; Мира, 50, 52; Школьный переулок, 11, 13; Борисова, 4; Славы, 12, 29; проспект Бумажников, 36, 53б.

Сысольское шоссе, 70

*** Проект «Формирование комфортной городской среды» был объявлен в стране одним из приоритетных. Он рассчитан на пять лет и направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, включая создание безбарьерной среды, в населенных пунктах с населением свыше 1000 человек. В республике под реализацию проекта в 2017 году попали Сыктывкар и четыре моногорода.

Общий объем средств, который предусмотрен на благоустройство территорий в регионе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», составляет чуть менее 300 миллионов рублей, из них 126 миллионов – федеральные средства, остальные – региональных и местных бюджетов. Всего в 2017 году в республике планируется благоустроить: 90 дворов, 21 общественную территорию, городской парк Воркуты.

В утвержденный минимальный перечень работ входит ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров с соблюдением уклонов для водостоков, замена бордюрного камня и светильников на энергосберегающие светильники, установка скамеек и урн.

Вертикальная скамейка, тротуары с уклоном и брусчатка под стать граниту: как благоустраивают Сыктывкар в этом году

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара