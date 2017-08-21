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Понедельник, 21 августа 2017, 17:01
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17:01
В Коми предложили запретить показ кинофильма «Матильда»

Глава региона идею не поддержал.

На встрече представителей народно-культурных автономий с главой региона Сергеем Гапликовым 21 августа в Доме дружбы народов прозвучала идея отказаться от показа фильма «Матильда» в кинотеатрах республики. Ее озвучил отец Владимир Ичеткин.

«У нас что, других проблем нет?» – сказал С.Гапликов.

Он заверил, что те, для кого этот фильм интересен, посмотрят его несмотря на запреты. А оценку таким лентам должна давать культурная среда.

*** «Матильда» — российский художественный фильм режиссера Алексея Учителя. Сейчас еще находится в производстве. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II. Премьера запланирована на 25 октября 2017 года. Планируемый выход фильма стал предметом ожесточенной общественной полемики.

Борис Игнатов

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Культура
Социум
историянравыфильмзапретМатильда
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