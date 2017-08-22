Жительнице Койгородского района не продали продукты на «прикольные» деньги, но она разменяла их у знакомого

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в Койгородском районе ранее не судимая жительница 1969 года рождения находилась в гостях у знакомых и заметила, как дети хозяев играют с купюрами «Банка приколов». Женщина решила использовать ненастоящие деньги в своих целях. Ее корыстный план поддержала и приятельница подозреваемой.

Взяв банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, женщины направились в магазин. Набрав продукты, подруга стала расплачиваться за товар на кассе. Однако продавец заметила подделку и забрала провизию у покупательницы. Следом пятитысячной банкнотой «Банка приколов» стала платить за товар и сама подозреваемая. Продавец вновь выявила фальшивку, но отдала товар в долг с условием его оплаты на следующий день.

После чего подозреваемая направилась к одному из пенсионеров, которому помогала по хозяйству, и разменяла у него фальшивую пятитысячную банкноту. Полученными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Дознаватели квалифицировали действия местной жительницы по части 1 статье 159 Уголовного кодекса и возбудили дело.

Фото пресс-службы МВД по Коми