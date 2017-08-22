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Вторник, 22 августа 2017, 14:51
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Из-за звонка о заминировании не доступна информационно-справочная служба «Ростелекома» по Северо-Западу

Здание макрофилиала в Череповце проверяют оперативники, все сотрудники эвакуированы.

По сообщению пресс-службы «Ростелекома», 22 августа в 12:50 поступил анонимный звонок с сообщением о заминировании здания в Череповце, где расположена информационно-справочная служба северо-западного макрофилиала компании «Ростелеком». В настоящее время представители МЧС ведут проверку на территории здания, все сотрудники эвакуированы. Ориентировочное время завершения работ – 15:00.

В связи с эвакуацией временно не доступна работа информационно-справочной службы по телефону 8 (800) 1000-800, однако служба технической поддержки продолжает работать, так как находится на другой площадке.

Абонентам, которым необходимо получить доступ к службе технической поддержки, следует набрать номер 8 (800) 1000-800, после запроса голосового сервиса IVR произнести слово «Техподдержка», затем абонент будет переадресован в автоматическом режиме на специалиста технической поддержки.

По вопросам начислений, тарифов и акций абонент может обратиться к специалистам «Ростелекома» в официальных региональных группах «ВКонтакте»:

Санкт-Петербург и Ленинградская область: https://vk.com/rostelecom.peterburg

Архангельская область и НАО: https://vk.com/rostelecom.arkhangelsk

Вологодская область: https://vk.com/rostelecom.vologda

Калининградская область: https://vk.com/rostelecom.kaliningrad

Республика Карелия: https://vk.com/rostelecom.karelia

Республика Коми: https://vk.com/rostelecom.komi

Мурманская область: https://vk.com/rostelecom.murmansk

Новгородская и Псковская области: https://vk.com/rostelecom.novgorod_pskov

Также получить консультацию можно через форму обратной связи на сайте компании или в Центрах продаж и обслуживания.

«Ростелеком» приносит извинения абонентам за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Фото Игоря Соколова

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