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Из-за звонка о заминировании не доступна информационно-справочная служба «Ростелекома» по Северо-Западу
Здание макрофилиала в Череповце проверяют оперативники, все сотрудники эвакуированы.
По сообщению пресс-службы «Ростелекома», 22 августа в 12:50 поступил анонимный звонок с сообщением о заминировании здания в Череповце, где расположена информационно-справочная служба северо-западного макрофилиала компании «Ростелеком». В настоящее время представители МЧС ведут проверку на территории здания, все сотрудники эвакуированы. Ориентировочное время завершения работ – 15:00.
В связи с эвакуацией временно не доступна работа информационно-справочной службы по телефону 8 (800) 1000-800, однако служба технической поддержки продолжает работать, так как находится на другой площадке.
Абонентам, которым необходимо получить доступ к службе технической поддержки, следует набрать номер 8 (800) 1000-800, после запроса голосового сервиса IVR произнести слово «Техподдержка», затем абонент будет переадресован в автоматическом режиме на специалиста технической поддержки.
По вопросам начислений, тарифов и акций абонент может обратиться к специалистам «Ростелекома» в официальных региональных группах «ВКонтакте»:
Санкт-Петербург и Ленинградская область: https://vk.com/rostelecom.peterburg
Архангельская область и НАО: https://vk.com/rostelecom.arkhangelsk
Вологодская область: https://vk.com/rostelecom.vologda
Калининградская область: https://vk.com/rostelecom.kaliningrad
Республика Карелия: https://vk.com/rostelecom.karelia
Республика Коми: https://vk.com/rostelecom.komi
Мурманская область: https://vk.com/rostelecom.murmansk
Новгородская и Псковская области: https://vk.com/rostelecom.novgorod_pskov
Также получить консультацию можно через форму обратной связи на сайте компании или в Центрах продаж и обслуживания.
«Ростелеком» приносит извинения абонентам за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Фото Игоря Соколова
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