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Две сотни залпов в честь 96-летия Коми увидели сыктывкарцы над рекой
Салют на берегу Сысолы завершил торжественные мероприятия на День республики.
Фейерверк начали запускать с 10-минутным опозданием от назначенного времени вечером 22 августа с площадки возле Заречья. Несмотря на то, что залпы были особо высотными, наиболее выгодной для обзора точкой стала прибрежная зона Кировского парка, куда и пришли многие горожане в полной мере насладиться световым шоу. Зрители увидели такие фигуры, как «пионы», «хризантемы», «серебряные волны», «парчовые короны». Действие, которое осветило набережную, продолжалось около шести минут.
В прошлом году по случаю 95-летия Коми фейерверк запускали с запасного поля республиканского стадиона два дня подряд.
Фото и видео Владилена Олофинского
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